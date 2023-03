Directo desde Argentina: Jero Freixas se olvida del Clásico Regio y pone su mirada en el duelo entre Chivas de Guadalajara y Club América

Los comediantes argentinos Jero Feixas y su esposa Josefina se han convertido en unas importantes figuras vinculadas al fútbol internacional, llegando al punto de convertirse en imágenes de divertidos momentos e incluso en embajadores de diversos equipos de todo el planeta.

En su última participación en redes sociales la pareja decidió enfocarse en el Clásico Nacional que disputarán las Chivas Rayadas de Guadalajara contra las Águilas del Club América en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en el gran Clásico Nacional de la nación azteca.

Hace tiempo Freixas se declaró como fiel fanático de Rayados de Monterrey. Sin embargo, él mismo dejó a un lado el Clásico Regio que disputarán contra los Tigres de la UANL para reconocer la importancia del compromiso que tendrán los azulcrema contra el Rebaño Sagrado, el cual se ha convertido en uno de los duelos más importantes del fútbol americano.

“Vamos a estar dos días en Ciudad de México, un día en Querétaro y uno en San Miguel de Allende…“, dijo Josefina en el video.

No se le puede faltar el respeto al destino. pic.twitter.com/tz1WHiLHtU — Jero Freixas (@jerofreixas) March 15, 2023

Ante esta frase el argentino resaltó que visitar México y no estar presente en el Clásico Nacional representaba un insulto para todo el fútbol latinoamericano, dejando a un lado el compromiso entre sus Rayados y los Tigres, quienes también se enfrentarán el mismo sábado 18 de marzo.

“Y Guadalajara… no podemos no ir a Guadalajara… si vas a México tienes que ir a Guadalajara, ir a comer una torta ahogada, escuchar mariachi, tomar tequila, y ya que estás ahí ves el Clásico de México que se juega en Guadalajara, justo juega el América con las Chivas, es más partido que Corea del Sur vs México… Me parece una falta de respeto al destino, se sabe que cuando vas a un lugar del mundo y se juega un partido importante, tienes que ir, es el Clásico de México… volamos a Guadalajara, vas directo al estadio y nos regresamos a Ciudad de México”, dijo Freixas.

El video fue compartido este miércoles como parte de la promoción para la visita que realizarán en territorio azteca, donde esperan compartir con algunos de sus aficionados.

