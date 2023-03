El protagonista de “Perdona Nuestros Pecados”, Jorge Salinas, habla de su personaje Armando Quiroga

Jorge Salinas comparte cómo su personaje “Armando Quiroga” en la telenovela “Perdona Nuestros Pecados” se opone a la relación de su hija y cómo él también, como padre de seis hijos, les pone límites a la hora de tener parejas.

“‘Armando Quiroga’ es una persona sin inteligencia emocional. Se opone a la relación de ‘Elsa’ con ‘Andrés’ porque Elsa es una adolescente, que adolece, de un conocimiento de que es lo mejor para ella. ‘Armando Quiroga’ dice, ‘tú no sabes lo que haces, no aceptas lo que hago, pero es por tu bien'”. comparte sobre su personaje.

¿Tú también pones límites a tus hijos a la hora de tener pareja?

Por supuesto, primero vamos a conocer a la familia de esta persona, conozcamos los intereses de esa persona, cuáles son las ganas que tiene en la vida, qué quiere realizar en la vida.

“No porque seas adolescente y tienes la hormona alta vas a dejar que tu hija o tu hijo, ande por ahí por el mundo teniendo sexo, ¿no? ¡No, no, no! Y esto es para hombres y para mujeres porque las mujeres, aunque son seres superiores a los hombres, debemos tener cuidado para que los varones no caigamos en manos de mujeres sin escrúpulos y sin sentimientos”.

“La inteligencia emocional es importante para mujeres y para hombres. Yo debo pensar que lo más importante es como yo esté educando a mi hijo o a mi hija en función a esa inteligencia emocional, para que no cometan los mismo errores que yo he cometido”.

¿Qué te ha enseñado tu personaje, ‘Armando Quiroga’?

Lo que me ha enseñado es que todos los problemas radican en la infancia, en la inteligencia emocional. Si tú no tuviste inteligencia emocional de pequeño, no la tienes después por más terapias que tengas. Todos somos imperfectos.

