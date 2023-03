A Elvis Crespo le dicen de todo por su nueva apariencia física y las burlas abundan

El cantante Elvis Crespo hace pocos días asistió a un partido del Clásico Mundial de Béisbol que se está llevando a cabo. Por ello, fue a apoyar a Puerto Rico y de una forma bastante alegre tomó la determinación de grabar un audiovisual para demostrarle a sus seguidores de la red social de la camarita el lugar donde se encontraba.

El merenguero sorprendió a millones de personas por el look que decidió lucir aquel día, pues desde ese momento el audiovisual se ha viralizado en las diversas redes sociales. Crespo en esta ocasión decidió cambiar el color de su cabello por un tono amarillo y una trenza en la parte de arriba, al tiempo que se puso unos lentes que ocuparon gran parte de su rostro. Además, la camisa era alusiva a las del equipo y decía “Puerto Rico”.

Los internautas no perdieron la oportunidad de tomarse unos segundos de su tiempo para expresar lo que sentían por lo que habían visto en el audiovisual, muchos aprovecharon para compararlo con mujeres que integran el mundo del entrenamiento.

Usuarios de la red social de la camarita comenzaron a mencionar que tenía mucha similitud con la doctora Ana María Polo del programa ‘Caso Cerrado’. A su vez, otros dijeron que creían que era una fémina hasta que lo escucharon hablando.

“Pensé que era Ana María Polo más joven”, “Me encanta que Paulina Rubio esté apoyando a Puerto Rico”, “Ay tú y esa señora? Oh no, es Elvis”, “Pensé que era Laura Bozzo”, “Dios, pensé que era una mujer”, “Quién es esta doña?”, “Qué parece este? Una doña rubia”, “Pensé que Rosalía andaba de rubia”, “Creí que era una mujer con facciones muy fuertes en su cara”, “Maite Delgado se te perdió tu hermana”, “Ese era mujer en otra vida”, “No vale se parece a la doctora Polo”, “Quién es esa? Upps… sorry es Elvis Crespo, lo sé cuando habló”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post de Instagram.

