Elvis Crespo realizará una gira mundial para conmemorar el 25 aniversario de su éxito “Suavemente”

El cantante puertorriqueño Elvis Crespo anunció este viernes que realizará una gira mundial para conmemorar el vigésimo quinto aniversario de su éxito “Suavemente”, iniciando el tour en la tierra que lo vio nacer.

“Estoy feliz de volver a presentarme en mi país y celebrar esta fecha tan importante en mi carrera. Sin el apoyo que recibí en mi isla, el éxito de ‘Suavemente’ no hubiera sido posible” Elvis Crespo

El próximo 14 de abril el artista se subirá al escenario del Coca-Cola Music Hall de San Juan, en un espectáculo producido por Paco López (No Limit Entertainment) y Maribel Vega (Flash Music). Las entradas están disponibles a partir de este sábado.

“Elvis es un ícono de la música tropical, hace 25 años su música trascendió lugares e idiomas sin las ventajas de la tecnología que existen hoy día. Su presencia en la tarima no tiene comparación por su energía y carisma. Vamos a presentar un gran concierto para celebrar el aniversario de ‘Suavemente’, como debe ser”, declaró López.

Este tema forma parte de la historia de la música popular por ser la primera canción tropical en entrar al listado Hot Latin Song de la revista Billboard en 1998. Además, es el título de la primera producción discográfica de Elvis Crespo como solista y por la que obtuvo una nominación al Premio Grammy como Mejor Álbum Latino Tropical.

Además, este viernes, Crespo lanzó una versión en merengue del tema “Neverita” de Bad Bunny, que interpretó la víspera en los Premios Billboard Latinos. El reguetonero había recreado previamente el vídeo de “Suavemente”. View this post on Instagram A post shared by Elvis Crespo (@elviscrespolive)

Sigue leyendo: A Elvis Crespo le dijeron de todo por su look en los Premios Billboard de la Música Latina 2022

– Elvis Crespo respondió al video musical de Bad Bunny inspirado en ‘Suavemente’

– Elvis Crespo bromeó con su parecido con Rosalía en un gracioso video

– Bad Bunny y Farruko triunfan en los Premios Billboard de la Música Latina 2022