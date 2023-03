Elvis Crespo estrena nuevo look en el Clásico Mundial

Elvis Crespo de manera frecuente suele ser tendencia en redes sociales por sus atrevidos atuendos o cambios en su estilo de cabello. En esta oportunidad el merenguero boricua sorprendió con un nuevo estilo que mostró desde Miami, cuando asistió al juego entre Puerto Rico y República Dominicana en el Clásico Mundial.

El intérprete conocido por éxitos como ‘Suavemente’ ahora luce su melena más abajo de los hombros y en color amarillo. Así posó desde el Loandepot Park, en el juego donde Puerto Rico eliminó a República Dominicana del evento mundialista.

Como es habitual, en las redes sociales no tardaron en reaccionar al nuevo look del merenguero. “Con ese look se parece a mi vecina”, “Pensé que era (Javier) Ceriani”, “Creí que era Laura Bozzo”, “Ya no es Elvis Crespo, es Elvis Liso”, “Entre más viejos más ridículos” y ”Pensé que era una señora” son algunos de los comentarios que dejaron.

Podría decirse que, tal vez, Elvis Crespo decidió pintarse el pelo de rubio en apoyo a Puerto Rico en el Clásico Mundial, ya que la mayoría de los jugadores del equipo tienen el pelo de ese color durante este evento. Ese juego al que asistió el cantante significó el pase de la selección boricua a los Cuartos de Final del torneo y la eliminación de Puerto Rico a manos de su eterno rival en el caribe.

El año pasado los Premios Billboard Elvis Crespo fue criticado por el atuendo que lució en la alfombra roja. El cantante boricua usó ropa completamente negra, pantalones anchos y un suéter de cuello y chaqueta. Además, una cadena y lentes de sol negros complemntaron el look .

“¿Arrasando o asustando?”, “Como se perdió el estilo…”, “Cuando haces tú primera ropa en la clase de costura”, “El que lo vistió, lo odia a muerte”, “Yo cada vez entiendo menos”, “Increíble, cómo sale así de su casa”, “Que caramba es eso??? Me voy…. Se me dańan los ojos” y “Por las carteras de Chanel y los perfumes de Dior”, fueron parte de los mensajes negativos que recibió esa noche.

