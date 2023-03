5 partidos destacados de la primera fecha FIFA de 2023

Del 20 al 28 de marzo se llevará a cabo el primer parón por selecciones del 2023, luego de que entre noviembre y diciembre se paralizara el mundo con el Mundial Qatar 2022 donde como es sabido, Argentina se coronó campeona.

Ahora el panorama es distinto. En lo que respectan las selecciones de Conmebol inician los calentamientos para el proceso eliminatorio de la Conmebol para el Mundial Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Mientras tanto, en el viejo continente se aprovechará la fecha FIFA para definir a aquellas elecciones que tendrán participación en la Eurocopa 2024.

Pero no cierto es que la fecha será oportuna para ver algunos partidos de interés y a continuación podrás conocer 5 de ellos.

5 partidos destacados de la fecha FIFA 2023

1.- Francia vs. Países Bajos – 24 de marzo: Los subcampeones de la Copa del Mundo Qatar 2022 se medirán en el State de France contra los neerlandeses que contarán nuevamente con los servicios de Ronald Koeman desde el banquillo, quien renunció años atrás para irse con el FC Barcelona.

2.- España vs. Noruega – 25 de marzo: Un vibrante duelo de europeos se vivirá en el Estadio de La Rosaleda, donde del lado de La Roja debutará como seleccionador Luis de la Fuente, sustituto de Luis Enrique. Del otro lado, una revolucionada Noruega plagada de estrellas como Erling Haaland, Martin Ødegaard y Alexander Sørloth buscará la victoria.

3.- Argentina vs. Panamá – 24 de marzo: La campeona del mundo jugará por primera vez desde su conquista en Qatar en un encuentro que destacará por el sentido homenaje que le rendirá su afición en el Estadio Monumental.



4.- Arabia Saudita vs. Venezuela – 24 de marzo: La única selección que consiguió vencer a Argentina en el Mundial Qatar 2022 jugará ante La Vinotinto en el Estadio Príncipe Abdullah al-Faisal. El combinado sudamericano estrenará al argentino Fernando Batista luego de la repentina salida de José Néstor Pékerman.



5.- México vs. Jamaica – 27 de marzo: El Tri iniciará su camino en la Liga de Naciones de la Concacaf en un duelo donde todos los ojos estarán puestos sobre el nuevo entrenador, Diego Cocca.

