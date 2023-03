Ben Affleck habló de su supuesta incomodidad en los Grammy

A pesar de que las imágenes que circularon muestran lo contrario, Ben Affleck niega que la pasó mal durante la entrega de los premios Grammy 2023. En un momento de la ceremonia, el actor, que se encontraba allí acompañando a su esposa Jennifer Lopez, fue captado por las cámaras con una actitud hostil, una imagen que inmediatamente se viralizó en todo el mundo. A pesar de que ya pasó un mes y medio de aquel evento, el galán rompió el silencio y le echó la culpa de todo al presentador Trevor Noah.

Según lo que comentó en una entrevista con The Hollywood Reporter, el conductor lo tomó desprevenido haciendo una parodia en medio de la ceremonia: “Vi a Noah acercarse y pensé: ‘Oh, Dios’. Nos estaban encuadrando en una toma, pero no sabía que estaban filmando”, dijo el protagonista de ‘Argo’ sobre esas imágenes que dieron la vuelta al mundo.

No sólo el video muestra cierta molestia e incomodidad por parte del artista en la ceremonia, sino que también muchos lanzaron la teoría de una supuesta pelea con su esposa. Sin embargo, Ben desmintió esta hipótesis y confesó que antes de esa toma había estado bromeando con la cantante. “Tan pronto como empiecen a filmar, me alejaré de ti y te dejaré a Trevor acá sentado a tu lado”, le habría dicho a JLO, quien inmediatamente reaccionó a sus palabras: “Ella me dijo: ‘Será mejor que no te vayas’”, contó, entre risas.

Esta secuencia inmediatamente se hizo viral pero no por el chiste sino por la notable incomodidad de Affleck en la escena. Ante las especulaciones, los fanáticos de la cantante cuestionaron la actitud del galán de Hollywood mientras que otros intentaron ir un poco más allá analizando ciertos gestos. “Jennifer le habría dicho a su esposo que parezca más amigable, que se muestre más motivado”, comentó una especialista en lectura de labios mientras que un experto en lenguaje corporal afirmó que el gesto de ella fue de reproche, intentando tener control sobre la actitud de Ben.

TE PUEDE INTERESAR: