Chiquis Rivera recibe comentarios negativos por la apariencia de su rostro

La cantante Chiquis Rivera siempre comparte fotos o imágenes en la red social de la camarita, manera en la que busca estar mucho más cerca de sus casi seis millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma. El pasado sábado volvió a subir nuevo contenido antes de iniciar una sesión de fotos que realizaría.

La hija de Jenni Rivera puso el celular bastante cerca de su rostro mientras se dirigía a sus fanáticos. Sin embargo, no todo fue positivo, debido a que recibió algunas críticas por el aspecto que luce en esta parte de su cuerpo.

“Yo quiero tomar este momento para darles las gracias de mi corazón a cada uno de ustedes. Gracias por su cariño, por su amor, por su apoyo, por su tiempo, por los detalles, por los regalos, por los abrazos, por los besos, por los comentarios positivos. ¡Gracias a todos!”, expresó en el audiovisual.

“Feliz Día Mundial Del Fan 🐝🫶🏼. AMO mi @BossBeeNation ❤️. #DiaDelFan #BossBeeNation”, fue el mensaje que acompañó el video que compartió en la red social de la camarita.

En diversas oportunidades los internautas le han dejado comentarios negativos en la publicación, debido a que varios de ellos consideran que Chiquis se ha realizado muchos retoques estéticos que habrían provocado una ligera transformación en su rostro.

“Exactamente, hermosa madurez, sabiduría, no se te nota”, “Quién inventa todos estos días? Si no es una cosa es otra, cuando realmente hay cosas importantes en esta vida como todo lo que se está viviendo”, “Esa bemba, ya párale, estás muy linda como para tener una bemba dañada. No más inyecciones”, “Te amo reina”, “Pero por qué tiene su cara así? o sus labios. La veo rara”, “Así te vas a peinar para la boda de Juan”, “Me encanta tu maquillaje, cómo delineas tus ojos?”, “Te ves hermosa mujer, tienes una luz increíble”, “Eres luz, tienes una energía hermosa”, “Chiquis eres tan linda por dentro y por fuera”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Chiquis Rivera suelta su cabello para presumir su torneada figura con un atuendo de látex

· Chiquis Rivera le dedica un mensaje a Karol G y demuestra el ritmo que lleva en la sangre bailando ‘TQG’

· Chiquis Rivera lució un corsé gris que resaltó su figura en el lanzamiento del álbum de Karol G