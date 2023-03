Conoce la lujosa casa de campaña que disfrutó Jacky Bracamontes y su familia

Jacky Bracamontes, Martin Fuentes y sus cinco hijas emprendieron una nueva aventura. En esta oportunidad los siete viajaron hasta el sur de Orlando, Florida, para disfrutar de un ambiente diferente.

La familia se hospedó durante unos días en el Rancho del Río Westgate, ubicado en el condado de Polk.

Este lugar se describe como un “centro turístico moderno” y una de sus principales características es que las habitaciones son más bien unas tiendas de lujo glamping. Se debe recordar que ese último término ha cobrado fuerza en los últimos años y consiste en combinar los campamentos al aire libre con lujo de los mejores hoteles.

En la página web del rancho se puede leer: “Usted seguro le conseguirá el gusto perfecto a la experiencia de acampar, sin tener que pasarlo mal”.

Bracamontes compartió un video en su perfil de Facebook donde muestra detalles sobre el lugar. Todas las cabañas del lugar están separadas entre sí y cuentan con espacio suficiente alrededor para disfrutar de juegos o simplemente sentarse a disfrutar del aire libre.

Cada cabaña llama la atención por sus detalles de madera. En el interior se puede ver de inmediato todas las comodidades que una tienda de campaña tradicional no tiene, cumpliendo con el concepto de glamping. Incluso Bracamontes bromea diciendo: “Si no tiene baño, yo no vengo”.

Cada casa de campaña tiene una extensión de 505 pies cuadrados y en su interior hay aire acondicionado, calefacción, ventilador de techo, baño completo, sillas mecedoras, enchufes eléctricos, microondas, refrigerados, cómoda camas, muebles y muchas otras comodidades.

Adicional a esto, el rancho le ofrece a sus visitantes una serie de servicios como conserje personal, café en las mañanas, ropa de cama, toallas, fogata y carrito de golf.

En el mismo rancho también se puede acceder a una serie de actividades como montar a caballo, jugar en las extensas áreas verdes, ver animales,

