Audiencia de ‘LCDLF3’ rechaza la boda de Juan Rivera y que no hayan celebrado el cumpleaños de ‘La Materialista’

El pasado domingo el cantante Juan Rivera decidió renovar sus votos matrimoniales con su esposa Brenda, y esta vez la particularidad fue que lo hicieron público a través de Telemundo, durante la gala especial que hacen en ‘La Casa de los Famosos 3’.

Sin embargo, la ceremonia causó revuelo debido a que la audiencia rechazó que prefirieran transmitir los votos matrimoniales de Rivera, quien además decidió renunciar a la temporada en curso. Yameyry Honoret mejor conocida en el mundo del entretenimiento como ‘La Materialista’ cumplió 36 años el 19 de marzo, y muchos no estuvieron de acuerdo con que no la hayan tomado en cuenta para hacerle un festejo.

Los internautas en la publicación decidieron opinar, y es que en su gran mayoría manifestaron su descontento por el evento que Telemundo decidió realizar. Varios explicaron que habría sido una broma de mal gusto para la dominicana, quien estuvo emocionada pensando que le harían algo por su cumpleaños, debido a que por el encierro no pudo festejar por sus medios.

A su vez, un usuario manifestó que no estaba de acuerdo con lo que hicieron, pues Juan ha sido uno de los más rechazados de esta temporada.

“Eso estuvo mal, debieron hacer esa boda otro día y no el mismo día del cumpleaños de Yami”, “Muy bien se podía hacer ese evento en otro momento o avisarle a la Yami que no era para ella”, “Qué ridiculeces tiene que ver uno”, “Una seguidora menos para este programa, lo que le hicieron a la Yami estuvo mal“, “Una payasada lo que hacen para tener audiencia del público”, “El rechazo general hacia el personaje es inmenso y aún así, le siguen todas sus ridiculeces”, “Lo hicieron mal, tenían que decirle que no era para ella”, “Esta gente es experta en ridiculeces”, “Increíble lo que le hicieron a la materialista jugaron con sus sentimientos y a nadie le interesaba esa boda”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Te puede interesar:

· Laura Bozzo usó un vestido con transparencias y escote para la renovación de votos de Juan Rivera

· LCDLF 3: Juan Rivera y Brenda se casan este domingo y esto es lo que sabemos de la celebración en Telemundo

· La Casa de los Famosos 3: Juan Rivera arremete contra Arturo Carmona por decir que Jenni Rivera le coqueteó