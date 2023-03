Un estudiante muerto y otro herido tras tiroteo afuera de una escuela secundaria en Texas; sospechoso fue arrestado

Un tiroteo se produjo afuera de una escuela secundaria de Arlington, Texas, en la madrugada del lunes dejando un saldo de un muerto y un herido, así como un presunto tirador bajo custodia, informaron las autoridades.

La policía recibió varios informes de disparos en Lamar High School poco antes de las 7:00 a.m., de acuerdo con el Fort Worth Star-Telegram.

Un adolescente fue encontrado con una herida de bala grave, mientras que otra alumna presentaba lesiones que no ponían en riesgo su vida, al momento en que la policía llegó al estacionamiento de la escuela.

El estudiante fue declarado muerto poco después tras ser trasladado a un hospital local, mientras que la otra víctima está fuera de peligro a pesar de que una bala le rozó la cara, indicó KDFW-TV.

Ante lo ocurrido, la escuela debió ser cerrada y la policía arrestó a un sospechoso adolescente, quien se cree que es estudiante de la secundaria.

“Esto ocurrió antes de que la escuela abra normalmente, alrededor de las 7:35 am, por lo que afortunadamente no tenemos que lidiar con una escuela llena“, expresó el portavoz de la policía de Arlington, Jesse Minton. “Pero como es nuestro procedimiento, inmediatamente cerramos la escuela y registramos cada parte de la escuela para asegurarnos de que no hubiera otros tiradores, ni otras armas y para asegurarnos de que nadie más resultó herido”.

Hasta el momento, no se han publicado los nombres de las víctimas o del sospechoso. Tampoco quedó claro el motivo del tiroteo, de acuerdo con informes de prensa.

Tras el tiroteo, las autoridades ordenaron desalojar la escuela hasta las 10:30 a.m., y los estudiantes fueron trasladados a un lugar cercano donde los padres pudieron buscar a sus hijos.

La presidenta de la junta de educación del Distrito Escolar Independiente de Arlington, Melody Fowler, dijo al Star-Telegram que se habían instalado recientemente detectores de metales mejorados en la escuela.

Con información de New York Post

