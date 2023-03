25 trabajos secundarios en los que están contratando y cuánto pagan

Las empresas no han parado de despedir personal desde finales de 2022 y eso, aunado a la inflación y a los temores de una recesión, hace que las personas recurran a trabajos secundarios para hacerse de recursos.

Ante esta nueva realidad, Flexjobs, el sitio para encontrar trabajos remotos, híbridos y flexibles, publicó una lista de 25 posibilidades de empleos secundarios y cuánto pagan, para emplearse lo antes posible para evitar que las deudas se acumulen.

“Su trabajo diario puede ser el trabajo de sus sueños, pero puede no ser suficiente. Es posible que no proporcione los ingresos que desea o no tenga suficiente seguridad para que se sienta estable. O bien, es posible que haya dejado de crecer profesionalmente pero no esté listo para irse”, dice Flexjobs. “Cualesquiera que sean las razones, un trabajo secundario puede ser la respuesta a lo que sea que estés experimentando”.

Según una encuesta reciente de FlexJobs, de más de 2,000 profesionales empleados, casi 1 de cada 3 encuestados dijo que tiene al menos un trabajo secundario y más del 11% tiene más de uno. Además, otro 38% de los encuestados están buscando un trabajo secundario. Eso significa que más de dos tercios (69%) de los profesionales actualmente empleados tienen un trabajo secundario o quieren uno.

“Los trabajos secundarios también son una excelente manera de complementar sus ingresos. Entre la Gran Renuncia, el aumento de las tasas de inflación y la incertidumbre económica, muchos trabajadores están tomando un segundo trabajo para cerrar las brechas de ingresos, aumentar los ahorros y encontrar una mayor seguridad financiera”, dice el reporte del sitio de empleos.

A continuación, los 25 trabajos secundarios con listados activos en Flexjobs y cuánto pagan:

– Contador ($19 por hora)

– Entrenador de carrera ($24 por hora)

– Escritor de currículo ($33 por hora)

– Editor de copias ($25 por hora)

– Representante de servicio al cliente ($15 por hora)

– Editor ($27 por hora)

– Asistente ejecutivo ($29 por hora)

– Diseñador gráfico ($24 por hora)

– Entrenador de salud ($21 por hora)

– Intérprete ($21 por hora)

– Especialista en generación de prospectos ($15 por hora)

– Codificador médico ($20 por hora)

– Profesor de ESL en línea ($ 23 por hora)

– Gerente de Proyecto ($37 por hora)

– Corrector ($19 por hora)

– Reclutador ($27 por hora)

– Escritor de currículum ($24 por hora)

– Evaluador de motores de búsqueda ($24 por hora)

– Administrador de redes sociales ($26 por hora)

– Soporte técnico ($20 por hora)

– Instructor de preparación para exámenes ($19 por hora)

– Consultor de viajes ($20 por hora)

– Tutor ($19 por hora)

– Asistente virtual ($ 17 por hora)

– Escritor ($29 por hora)

Para más detalles de los empleos, ingresa aquí.

Si tienes interés en un trabajo secundario, Flexjobs recomienda, entre otras cosas, evaluar cuánto tiempo libre tienes disponible para no sobrecargarte y quemarte en ambos trabajos.

