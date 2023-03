A sus 51 años Ivy Queen deslumbra con su figura y largo cabello rojo

La cantante boricua Ivy Queen no deja de cautivar a sus millones de seguidores en Instagram. La famosa intérprete de ‘Yo quiero bailar’ esta vez presumió su figur en un traje de estampado negro y blanco, el cual resató auj más gracias a la cabellera roja que ahora luce con mucha elegancia.

Ivy Queen modeló ante las cámaras para mostrar su figura y su pelo mientras de fondo suena ‘Calentura’, uno de sus más recientes temas musicales. La mayoría de los mensajes que recibió ‘la caballota’ son de elogio, apoyo y admiración por tantos años en el medio artístico siendo una de las mujeres más icónicas del mundo del reggaetón desde su comienzo.

La cantante boricua, a sus 51 años, constantemente presume la escultural figura que goza de tener, producto del ejercicio que realiza. ‘La caballota’, como también es conocida la intérprete, es muy activa en las redes sociales con fotografías que deslumbran a sus seguidores.

Hace pocas semanas ella fue premiada debido a su trayectoria en el mundo de la música. Ivy Queen recibió el reconocimiento al ‘Legado Musical’ en Premios Lo Nuestro en su edición 2023.

Yo sé lo que es levantarse sin tener fuerzas. Sé lo que es que le digan a uno que una música no es para ti simplemente porque cargas un para de ovarios. Yo también sé reconocer mi voz interior diciéndome a gritos ‘Ivy, no te rindas que tú eres la caballota’… Por eso y por muchas otras cosas más y por las veces que veo el rostro de mi hija y me lleno de combustible al mirarla sonreír hoy celebro este premio con los que me conocen, con los que me quieren…”, dijo Ivy Queen desde el escenario.

El reconocimiento fue entregado por la también puertorriqueña y ex Miss Universo: Dayanara Torres. ““Recibir el premio de manos de una reina, compatriota y mujer divina me llena de más orgullo aún. Love you, Yari”, le expresó la cantante de reggaetón a la ex reina de belleza.

