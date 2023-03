Clarissa Molina luce los colores de primavera con un vestido más arriba de las rodillas que roba suspiros

La presentadora de televisión Clarissa Molina el pasado martes compartió varias imágenes en compañía de Raúl de Molina tras la más reciente emisión de ‘El Gordo y La Flaca‘. A su vez, ambos se mostraron muy alegres con el trabajo que estaban realizando. Por ello, la dominicana aprovechó para compartir algunas fotos junto a su compañero de labores.

La dominicana dejó a más de uno de sus seguidores de la red social de la camarita sorprendidos, debido a la primera postal que sale en la galería, y es que a sus 31 años luce bastante bien, al tiempo que lleva los colores de la primavera con un vestido que le llega más arriba de las rodillas y deja poco a la imaginación de sus más de tres millones de fanáticos que se mantienen activos con el contenido que ella comparte de manera constante.

A su vez, Raúl se nota un poco más serio, aunque los internautas explicaron que les encanta cuando los ven a los dos trabajando juntos, debido a que destacaron el profesionalismo de ambos.

Los internautas se detuvieron unos segundos en la publicación para dejarle comentarios sobre su más reciente publicación donde sale muy bien acompañada. Además, muchos destacaron lo acertado que fue Osmel Sousa luego de la participación de la dominicana en ‘Nuestra Belleza Latina’.

Sin embargo, como suele ser costumbre las opiniones estuvieron un poco divididas luego que varios usuarios de la red social de la camarita dijeran que aparentemente se habría realizado retoques estéticos, pues su nariz fue criticada, así como su barbilla.

“Bella amiga”, “Desde que te vi la primera vez tuve la misma corazonada de Osmel”, “Me encanta Clarissa Molina conduciendo junto a Raúl de Molina”, “Guapa, lindo look, pero ya no te hagas tantos arreglos, estás muy joven, tu barbilla está muy salida”, “Me gusta tu foto”, “Clari tan bella, Dios te bendiga siempre Clari, ya no te vas a casar?”, “De verdad que Dios no se equivoca con lo que hizo en el mundo”, “Osmel tiene buen ojo”, “Y en la otra mano tiene el anillo de compromiso todavía”, “Una de las más bellas, Osmel no se equivocó”, “Me encanta verte acompañado de Rauly”, “Tremendas piernas”, “Su nariz se la fregó, se la dejaron chueca”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Clarissa Molina da un recorrido de su amistad con Lili Estefan tras un motivo especial

· Clarissa Molina a sus 31 años presume su cuerpo con una camisa transparente y en botas negras

· Clarissa Molina lanzó la pelota en el Clásico Mundial de Béisbol y demuestra su pasión por el deporte