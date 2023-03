Hombre en Escocia ganó millonario premio de lotería pero murió antes de que pudiera disfrutarlo

Andrew Gillion era un hombre originario de Escocia, el cual estuvo jugando durante muchos años a la lotería, movido por la esperanza de que de que algún día, la vida lo premiaría con llevarse un millonario premio.

Increíblemente, cuando la suerte le sonrió, la vida le arrebató la oportunidad de disfrutar lo que más quería: poder disfrutar con ese premio de unas grandes vacaciones al lado de su familia.

Resulta ser que lamentablemente, Gillion perdió la vida a los 59 años, justo cuando celebraba Año Nuevo en casa de uno de sus amigos. El hombre lamentablemente resbaló de unas escaleras y se fracturó el cuello; de inmediato fue llevado a un hospital en donde fue sometido a una cirugía a la cual no pudo sobrevivir.

Días después de la tragedia, una de sus hijas, Lisa Thomas, de 32 años, descubrió que a su padre le habían enviado uno de los llamados sobres dorados, el cual significa que había ganado la lotería.

En un principio, la mujer no daba crédito de que su padre por fin había logrado uno de sus cometidos al ser uno de los beneficiados con el premio mayor de lotería de código postal más grande de toda Escocia, y a la vez le dio mucha nostalgia pues era algo que Andrew hubiera disfrutado al máximo.

“Me enteré de que papá había ganado a través de su amigo y vecino. Pensé que no había manera de que pudiera haberlo hecho ya que había bloqueado su cuenta bancaria, así que supuse que no se habrían tomado pagos. Cuando me lo confirmaron, al principio me sentí absolutamente devastada”, indicó Lisa en entrevista a un medio local.

“También siento algo de emoción por él y estoy segura de que ha tenido algo que ver con todo esto”, agregó.

Andrew recibió una parte del premio que era de casi $9 millones de dólares que se dividió entre todos los ganadores que vivían en la misma calle que él. Su hija cobrará, entonces, $10,000 del premio.

