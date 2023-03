Rescatan a 4 personas en el mar luego de que su velero chocara con una ballena en la Polinesia Francesa

Cuatro personas fueron rescatadas del Océano Pacífico después de que su velero chocara con una ballena mientras comían pizza.

Rick Rodríguez, de 31 años, y tres amigos navegaban hacia la Polinesia Francesa el pasado 13 de marzo cuando su bote de 44 pies, llamado “Raindancer”, de repente hizo contacto con la ballena, según informa The Washington Post.

“La segunda pizza acababa de salir del horno y estaba untando una rebanada con aderezo ranch”, dijo Rodríguez al medio. Fue entonces cuando la mitad trasera de la embarcación “se elevó violentamente hacia estribor”, agregó.

Rodríguez vio una ballena aparentemente sangrando en el agua poco después del impacto, según The Washington Post y Today.

El Raindancer se hundió en cuestión de 15 minutos, según una publicación de Instagram compartida por Rodríguez.

“Fue como un momento tan surrealista”, dijo a Today Alana Litz, quien también estaba a bordo del velero. “E incluso cuando el barco se estaba hundiendo, sentí que era solo una escena de una película”.

Los cuatro pasajeros subieron a una pequeña balsa salvavidas, donde permanecieron durante varias horas hasta que fueron rescatados por otros bote llamado Rolling Stones, según ambos medios.

Antes del rescate, Rodríguez envió múltiples mensajes de texto a amigos y familiares para informarles sobre la situación, según Today. Uno de esos fue enviado a Tommy Joyce, que navegaba en un “barco amigo” detrás de ellos.

El barco más cercano fue el de los Rolling Stones, capitaneado por Geoff Stone, de 42 años, de Muskego, Wisconsin, según el medio. El barco llegó a los marineros varados después de unas nueve horas.

En Instagram, Rodríguez agradeció a la tripulación de “buen corazón” del bote por acudir al rescate. “Todos estábamos sonrientes por salir vivos y rescatados de esa situación”, escribió.

Rodríguez pasó a lamentar la pérdida de su amado velero, que dijo que era su “boleto para explorar el mundo”. View this post on Instagram A post shared by Rick Rodriguez (@ricki_rod)

