Agenda de eventos: un fin de semana lleno de música y baile

Sara Baras mezcla el flamenco con bolero

Como parte del Flamenco Festival, la bailaora Sara Baras regresa a Nueva York con su espectáculo “Alma”, del cual dice es el “más fuerte emocionalmente” de su carrera. La destacada artista estará en el New York City Center desde hoy 23 de marzo hasta el domingo 26. En su regreso al City Center por primera vez desde su aclamado trabajo nocturno “Sombras”, en 2019, Baras elabora una carta de amor a los orígenes del flamenco. Combinando elementos flamencos tradicionales con ritmos de bolero, la bailaora y su compañía ofrecen una velada transformadora de juego de pies propulsor, maestría musical formidable y actuaciones inolvidables. Estará acompañada de siete músicos y un cuerpo de baile de seis bailaores en el escenario. Cuenta además con la colaboración en “play-back” de los cantaores Israel Fernández, Rancapino Chico y Juana la del Pipa, cuyas voces se suman a las de Rubio de Pruna y Matías López “El Mati” en el escenario, y con Alex Romero al piano. Más información y entradas en: https://www.nycitycenter.org/pdps/2022-2023/flamenco-festival/

Rauw Alejandro en el Prudential

Después de una gira mundial 2021 muy exitosa, el cantautor puertorriqueño Rauw Alejandro y su SATURNO WORLD TOUR 2023 llegarán al Prudential Center de Newark este jueves 23 de marzo. Su último álbum, “Saturno”, fue lanzado en noviembre de 2022 con excelentes críticas gracias a éxitos como “Punto 40” Feat. Baby Rasta, “Lokera” y “Dime Quien”. Para la gira, Rauw Alejandro crea una verdadera experiencia de álbum, destinada a ser disfrutada de principio a fin. La estrella del reggaeton trae como invitado especial a Jabbawockeez. A las 8:00 pm. Entradas disponibles en www.rauwalejandro.com o discoversaturno.com.

Concierto aniversario de la Orquesta Broadway

La legendaria banda de charanga cubana Orquesta Broadway celebrará su 60° aniversario con un concierto especial este viernes 24 de marzo en el Aaron Davis Hall del City College City for the Arts. Fundada en 1963, la renombrada banda —dirigida por el maestro Eddy Zervigón, director y flautista — subirá al escenario para un concierto que conmemora las décadas de éxito de la banda y las armonías y melodías de la famosa música bailable afrocubana que presenta una mezcla de voces, flautas, instrumentos de percusión y violines. El galardonado locutor de radio e historiador de la música latina Nelson Radhames Rodríguez presentará el concierto a partir de las 7 pm., que contará con artistas invitados especiales y las aclamadas flautistas Connie Grossman y Karen Joseph. Los boletos ya están disponibles en citycollegecenterforthearts.org.

Cortesía

Teatro SEA estrena su Don Quijote

Teatro SEA, el teatro infantil latino de NYC, estrena esta semana “Las Locaventuras de Don Quijote”, un nuevo musical bilingüe, basado en la novela clásica de Miguel de Cervantes. En versión teatral, música y letras de Radamés Gavé y Manuel Antonio Morán, quién también dirige el espectáculo, el show cuenta con una banda sonora original con arreglos de Jaime Lozano, dirección musical de Guillermo Vaisman y sorprendentes títeres elaborados por el Maestro Titiritero Álvaro Ortega Beltrán. Daniel Fetecua coreografía la producción, y el vestuario clásico, emulando el Siglo de Oro Español, es diseñado por Ingrid Hamster Harris. El diseño de luces es de Miguel Valderrama, mientras que John D’Onofrio y Manuel Morán serán los responsables del diseño escenográfico. La obra se presentará en temporada limitada hasta el 13 de mayo, con funciones los sábados a las 3:00 pm. El Teatro SEA @ The Clemente Center en el Bajo Manhattan está ubicado en el 107 Suffolk Street, New York, NY 10002. Para mayor información visite www.teatrosea.org o llame al 212 529-1545.

Cortesía

Concierto de piano con Polly Ferman

La pianista Polly Ferman, destacada intérprete y campeona de la música de las Américas, se presentará en un concierto en la ciudad de Nueva York. La artista uruguaya y actual residente de Valencia, España, presentará un programa de Piazzolla, Joplin, Villalobos, Albeniz, Chabrier, Mortet, Cimaglia, Gottschalk y Binelli, este jueves 23 de marzo a las 7:00 pm, en la Iglesia Christ & Saint Stephen’s Church (120 West 69th Street, entre Broadway y Ámsterdam). Ferman ha realizado giras por el mundo, actuando como solista invitado con orquestas en San Francisco, Sacramento, Indianápolis, Tokio, Filipinas, Jarkov y Argentina, entre otros. Sus recitales han tenido lugar en el Carnegie Hall y Lincoln Center de Nueva York, Takemitsu Hall (Tokio), St. Martin in the Fields London), Teatro Colón (Buenos Aires), National Center for the Performing Arts (Beijing), the Oriental Art Center (Shanghái) y Teatro Mayor (Bogotá). Para entradas e información, visite: https://bpt.me/5727831

Cortesía

Festival de danza “Counterpointe10”

Norte Maar, una organización artística con sede en Brooklyn dedicada a la creación, promoción y presentación de colaboraciones en las artes visuales, literarias y escénicas, presenta el décimo aniversario de “Counterpointe10”, del 24 al 26 de marzo, con una serie de actuaciones curadas de recién obras coreográficas encargadas por artistas femeninas de la danza. Presentada durante el Mes de la Mujer, Counterpointe es la serie de actuaciones más antigua que presenta exclusivamente colaboraciones entre bailarinas, las zapatillas de punta y artistas visuales. Volviendo al Teatro Mark O’Donnell del centro de Brooklyn (160 Schermerhorn Street, Brooklyn), 7 mujeres coreógrafas se han emparejado con 7 mujeres artistas visuales para colaborar y crear un nuevo trabajo tanto físico como visual para cada una, investigando el proceso de creación, inspiración y desarrollo en actuación en vivo. Horarios y entradas a la venta en: https://CounterPointe10.eventbrite.com

Cortesía

Concierto de los Hermanos Villalobos

Este sábado 25 de marzo, el programa March is Music del Teatro Pregones continúa con la presentación de los Hermanos Villalobos. Conocidos por su espectacular musicalidad y carisma, los Villalobos Brothers fusionan la riqueza expresiva del folclore mexicano con las intrincadas armonías del jazz y la música clásica. Sus numerosas colaboraciones incluyen a Arturo O’Farrill, Dolly Parton, Antonio Sánchez, Regina Carter, Dan Zanes, Eduardo Magallanes, Sierra Hull, Bruce Springsteen, Ana Tijoux y más. Entregando un poderoso mensaje de amor, hermandad y justicia social con brillantez, cadencia y virtuosismo, Villalobos Brothers ha deleitado al público en toda América Latina, India, Rusia, Canadá y en más de 30 estados de los Estados Unidos. A las 7:00 pm, en el teatro ubicado en el 575 Walton Avenue, The Bronx. Información en: https://pregonesprtt.org.

Música latina alternativa en SILO

SILO, el nuevo centro de entretenimiento de Brooklyn, presentará este sábado a “Listen Up”, un evento cruzado multicultural que expresa las voces de culturas mixtas y la libertad de expresión a través de la música, el arte y la danza. La alineación contará con ritmos del DJ nativo de México Iñigo Vontier, el dúo Italo-mexicano Concret, así como una actuación de la DJ brasileña Renata Do Valle. El show será un testimonio y muestra de la presencia e influencia de América Latina en la escena de la vida nocturna y el estilos culturales únicos que estos artistas entretejen en su música desde México hasta Brasil y hasta la ciudad de Nueva York. SILO está ubicado en el 90 Scott Ave, Brooklyn. A partir de las 10:00 pm. Información: https://www.silobrooklyn.com/

DJ Iñigo Vontier./Cortesía

Tributo al teatro latino

Como parte del Día Mundial del Teatro, este domingo 26 de marzo se reconocerá la trayectoria de diferentes personalidades de la escena local que por años han dejado en alto a la comunidad latina, en el evento T A C “Tribute And Celebration”. El programa, que recordará a America Barrera, unirá a todos los artistas y organizaciones más destacadas en las artes, en una celebración con invitados especiales. Este año serán homenajeados Adriana Sananes, Juan Villarreal, Edison Carrera, María Fontanals, Franco Galecio, Leyma López y la organización Fábrica de Estrellas. El evento tendrá lugar en el Teatro SEA (107 Suffolk Street), desde las 6:00 pm. Las entradas son gratuitas, con reservaciones llamando al 929-200-2947.