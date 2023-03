Cazzu responde a los rumores de su supuesto embarazo de Christian Nodal

Los rumores sobre un embarazo rodearon a Cazzu y Christian Nodal hace pocas semanas cuando se celebró en la ciudad de Miami los Premios lo Nuestro. Todo inició debido a la manera en la que el cantante rodeó a su novia con las manos sobre su vientre: la reacción inmediata en redes sociales estalló y muchos aseguraron que era un claro mensaje e que estaban en la dulce espera de su primer bebé.

Sobre su supuesto embarazo le preguntaron a la cantante argentina con la que Nodal mantiene una relación sentimental desde hace meses y ella no dudó en hablar sobre el tema con mucha gracia.

“¿Me veo embarazada? ¿Me veo más gorda? ¿Estoy un poco gordita? Tal vez subí unos kilitos porque estuve comiendo un poco de más”, expresó la intérprete ante los medios de comunicación, reseña ‘People en español’.

Asimismo, bromeó sobre cuántos hijos tendría si fuese verdad cada rumor de embarazo que se dice sobre ella. “Aquí en México y en muchos lados se dijo eso, pero no es la primera vez. Ya tengo como trillizos, cuatro hijos debería tener”, manifestó la novia de Christian Nodal.

Cazzu y Christian Nodal han cultivado su relación y de manera frecuente se dejan ver juntos en público. El inicio de este romance sorprendió a más de uno pues se dio a pocos meses del fin de la relación del mexicano con Belinda, con quien estaba comprometido en matrimonio y se esperaba que fuera una de las bodas más importantes del año pasado.

A pesar de estar saliendo con el ex de Belinda, Cazzu no siente ningún recelo de la intérprete de ‘luz sin gravedad’. En unas declaraciones recientes la argentina destacó la admiración que siente por la ex prometida de su novio cuando las compararon.

“Ella es una artista increíble, tiene una carrera mucho más larga y mucho más grande que la mía. Y la verdad yo crecí escuchando su música, le tengo muchísimo respeto. La gente puede pensar y decir muchas cosas pero yo valoro mucho su arte y le tengo muchísimo respeto… No sé qué me comparan, no sé, me imagino que a la gente le divierte comparar, pero no me siento tan comparada con ella o tal vez no estoy tan atenta”, dijo Cazzu.

