Critican a Enrique Guzmán por sus comentarios a Andrea Legarreta y lo tachan de acosador

Enrique Guzmán estuvo como invitado en el Programa Hoy para celebrar los 25 años del matutino de Televisa. Su participación en dicho show incomodó a varios usuarios de las redes sociales por el trato de éste hacía una de las conductoras, específicamente con Andrea Legarreta a quien le tomó la mano y le ofreció matrimonio, gustoso le dijo que estaría encantado de casarse con ella.

Recordemos que Legarreta hace pocos días anunció su divorcio con Erik Rubín y que como ella dos conductoras más están atravesando el mismo proceso, hablamos de Galilea Montijo y Tania Rincón.

En Instagram algunos usuarios ya se han pronunciado con mensajes como: “Muy pésimo invitado”. Mientras que otros fueron muy críticos con el programa en si: “Se contradicen tanto… el 8 de marzo diciendo que levantemos la voz y ustedes permiten que este tipo tenga un comportamiento misógino con las conductoras y solo se ríen”.

Mientras que otros recuerdan la declaraciones de Frida Sofía, nieta del histrión, quien el año pasado lo acusó de abuso: “Abusador de su nieta, lo pagarás”y “Nefasta actitud… para qué lo invitan”, entre otros.

Lo peor sobrevino después de “¡Cuéntamelo Ya!”

En la cuenta oficial del programa muchos se han pronunciado en contra del papá de Alejandra Guzmán, porque el cantante y actor decidió lanzar un comentario que muchos internautas han catalogado como ofensivo. Enrique Guzmán afirmó que en cada programa al que asiste como invitado en Televisa el se deleita la pupila con “piernas hermosas”.

Rechazo absoluto generó la presencia del conductor en Instagram y estas son algunas de las opiniones en su contra: “Ese señor tan morboso, cómo lo siguen invitando”, “¿No les aplico la que le hizo a Veronica Castro?” y “Qué asco de señor”, entre otros. View this post on Instagram A post shared by Cuéntamelo Ya (@cuentameloyaof)

