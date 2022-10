Frida Sofía estalla contra Enrique Guzmán tras saber que no quiere verla en su vida

La vida de Frida Sofía ha sido muy intensa y desde su adolescencia se ha visto involucrada en diversas polémicas.

Perteneciente a la dinastía Pinal, la única hija de Alejandra Guzmán pareciera tener un imán para los escándalos y el más fuerte comenzó cuando en abril del 2021 declaró en una entrevista televisiva que su abuelo Enrique Guzmán le hizo tocamientos indebidos en sus partes íntimas cuando tenía tan sólo cinco años.

Desde entonces, Enrique Guzmán buscó, a toda costa, limpiar su imagen aduciendo que su nieta necesitaba ayuda psiquiátrica y, a pesar de que ya transcurrió más de un año del estallido de esta bomba, el cantante se mantiene firme en su decisión de no ver ni saber más de Frida Sofía.

Según un nuevo reporte, Enrique habría tomado la decisión de cortar de forma permanente la relación con ella por el daño que le hicieron sus declaraciones. Su deseo es tan grande que, incluso, aseguró que por más que esté en su lecho de muerte, prefiere no volver a verla.

Sin embargo, ahora es Frida quien le responde muy fuerte a su abuelo y reiteró el rechazo que siente contra él luego de enterarse de su reciente confesión.

“Me da asquito cuando dice ‘pues es que es familia’. No señor, o lo que sea, pedófilo, asqueroso, no soy tu fucking familia, me vale madr*, pero a veces la sangre no es tan gruesa cabr*%, pedófilo, culer*”, se escucha decir a Frida en audios compartidos por ‘De Primera Mano’.

Asimismo y de forma tajante, Frida Sofía aseguró que su abuelo, le había quitado la vida a varias personas, entre ellas un mesero.

“Ya sé que es un narcisista psicópata que no tiene empatía y no siente absolutamente nada, pero ¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe? A la gente que mató, al mesero. ¿Por qué no habla de todas esas cosas? ¡Puerco!”, señaló la hija de Alejandra Guzmán.

