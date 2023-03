Gisele Bündchen habla por primera vez de su ruptura con Tom Brady y aseguró que la NFL no fue la causa de su divorcio

La ruptura entre Gisele Bündchen y el exjugador de fútbol americano Tom Brady fue de los titulares más comentados a finales del 2022 y ahora, meses después, por primera vez la modelo decidió hablar públicamente sobre el final de la relación.

En una extensa entrevista para Vanity Fair, Bündchen dijo las razones por las que decidió divorciarse de Brady 13 años después de su matrimonio y un par de hijos, pero contrario a lo que se especulaba ninguna de ellas estuvo vinculada al regreso de Tom Brady al fútbol americano a comienzos de la temporada 2022.

De hecho la actriz llegó a comentar que se sintió irritada y “herida” de leer en medios las presuntas razones de la ruptura, asegurando que siempre quiso lo mejor para Brady.

“Es la cosa más loca que he escuchado. Siempre lo he animado y lo continuaré haciendo para siempre. Si hay una persona que quiero que sea la más feliz del mundo, es él, créanme. Quiero que logre y conquiste. Quiero que todos sus sueños se hagan realidad. Eso es lo que quiero, de verdad, desde el fondo de mi corazón”, comentó Bündchen.

Posteriormente dijo que tanto ella como Brady llegaron a un punto donde querían cosas distintas y eso hizo tambalear su relación hasta su final.

“Lo que se ha dicho es una pieza de un rompecabezas mucho más grande. No es tan blanco y negro (…) Queríamos cosas diferentes. Cuando yo tenía 26 años y él 29, nos conocimos, queríamos una familia, queríamos cosas juntos. A medida que pasa el tiempo, nos damos cuenta de que solo queríamos cosas diferentes y ahora tuvimos que tomar una decisión, pero eso no significa que no ames a la persona“, añadió.

Por último Bündchen recordó que aunque no estén juntos como pareja siguen conformando un gran equipo desde donde cada uno esté, porque tienen sus hijos que merecen el amor de ambos.

“No estamos jugando uno contra el otro, somos un equipo … Y eso es hermoso. Miro hacia atrás y no me arrepiento. Me encantó cada parte”, culminó la brasileña.

