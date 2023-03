Jordi Alba revela el dolor que ha pasado por el caso de Dani Alves: “Lo he vivido mal, no es agradable”

El futbolista español y actual jugador del FC Barcelona, Jordi Alba, ha decidido hablar sobre la situación que está atravesando su antiguo compañero de equipo y gran amigo dentro de las filas blaugranas, Dani Alves, quien actualmente se encuentra en prisión por presuntamente haber agredido sexualmente a una mujer de 23 años en la ciudad de Barcelona.

Durante una entrevista para el programa una entrevista en el programa Viajando con Chester, el jugador lamentó el mal momento que está atravesando Dani Alves, quien ha visto afectada su carrera por las acusaciones presentadas en su contra el pasado mes de enero.

“Estoy impactado por la noticia, lo he vivido mal, no es agradable, y más cuando has compartido tanto tiempo con él en un vestuario. Me cuadra lo que yo hago, lo que hacen los demás no. Estoy impactado por la noticia, independientemente de quien sea. Estamos hablando de un jugador de fútbol, de un compañero que hemos tenido muchos años. No he hablado con él ni con su entorno. Son temas delicados para todo el mundo”, expresó.

Alba se une a una gran cantidad de futbolistas del FC Barcelona que se han manifestado sobre este caso, ya que también habló al respecto el exdefensor blaugrana, Gerardo Piqué, quien fue un poco más fuertes al respecto y aseguró que debía pagar si realmente había cometido tal delito.

“Es un caso complicado, lo conozco y lo aprecio. Todo el caso, para sus compañeros, es muy jodido. Quiero que la justicia haga su trabajo. Hasta que no me digan que lo ha hecho, hay que esperar”, agregó el futbolista español.

“Lo fácil es decir que es culpable, quiero esperar a lo que diga el juez, y lo que diga hay que acatarlo. Ayudar a la víctima en el proceso. Es muy complicado. Cuando sale la noticia… Yo como excompañero, la sensación de que no le conoces… te quedas en estado de shock, porque dices ‘si lo hemos compartido todo’. Lo ves y no lo pensarías nunca”, continuó.

