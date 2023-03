Santi Giménez manda mensaje a Gerardo Martino sobre su ausencia del Mundial de Qatar 2022: “Me dolió”

El delantero del Feyenoord y recientemente jugador convocado por Diego Cocca para formar parte de la doble Fecha FIFA con la Selección Mexicana, Santiago Giménez, aseguró durante la conferencia de prensa previa al encuentro ante Surinam que “le dolió” no haber formado parte de la convocatoria de Diego Cocca para participar en el Mundial de Qatar 2022.

El jugador también agradeció esta nueva oportunidad que se le está brindando y espera apoyar al equipo en lo que será su participación dentro de la Nations League, competencia en la que México espera llegar lo más lejos posible para demostrar el crecimiento que han registrado en los últimos años.

“Somos seres humanos, tenemos sentimientos y si bien me dolió un poco la decisión de no poder ir, también puedo decir que Dios me dio el perfecto entendimiento para saber que todo está en manos de él, así que sé que fue la decisión correcta. Ahora me estoy preparando y también sé que tengo que aportar mucho de mí para estar en el proceso y el siguiente Mundial”, expresó.

“Sinceramente no sé qué rol vaya a ocupar, ya depende del director técnico, de sus gustos, es un proceso, pero sí te puedo decir que donde me toque estar voy a tratar de sumar lo máximo posible, porque al final representamos a un país y queremos lo mejor para México”, agregó.

En cuanto a Surinam, Giménez destacó la gran cantidad de jugadores que poseen un impresionante nivel deportivo, esto debido a que muchos de ellos conviven con importantes jugadores de Países Bajos, por lo que tienen amplios conocimientos del campo de juego.

“Conozco a muchos jugadores de Surinam, porque también es cierto que hay muchos elementos en Países Bajos; tengo compañeros en Feyenoord. Son jugadores bastante buenos. En Surinam el fútbol podría ser una potencia, si muchos jugadores vinieran a jugar aquí; si bien no conozco a los jugadores que están en la Selección, sé que podría ser una potencia”, concluyó.

