Tachan de “miserables” a novios que dieron pizzas de Little Caesars en su boda

Para nadie es un secreto que organizar una boda implica tener dinero para cubrir todos los gastos que este evento social conlleva, siendo el banquete uno de los rubros más caros, por lo que algunos novios buscan alternativas para dar la fiesta de sus sueños sin necesidad de tener que invertir mucho.

Pero hay parejas que parecen se van a los extremos, causando controversia en las redes sociales al mostrar los alimentos que ofrecieron a los invitados a su boda.

De hecho, en TikTok, unos novios están dando de qué hablar y hay quienes ya los han tachado de “miserables” luego de que decidieron dar pizza de Little Caesars a los invitados a su boda, en vez del tradicional banquete.

Dan pizza en una boda y causan controversia pic.twitter.com/9beQipzWGW — no one (@BlanVane) March 21, 2023

De acuerdo al usuario de TikTok @quarkss, para esta boda se compraron 68 pizzas de Little Caesars para saciar el hambre de todos los invitados a la boda. Lo que quedó en duda es saber si los novios ofrecieron alguna otra cosa de comer, pues como se aprecia en el clip, a cada invitado se le otorgaron 3 rebanadas de pizza.

Como era de esperarse, el video generó todo un debate pues la mayoría de comentarios se dividieron en 3 tipos: los que no comprenden cómo es que a estos novios se les ocurrió dar pizza en su boda, los que sí apoyaron la idea y aquellos que también creen que es una buena idea aunque consideraron que quizá hubiera dado otro tipo de pizza y no necesariamente de Little Caesars.

