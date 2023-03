Fanáticos lamentan la muerte de Chabelo: “Nunca hubo ni habrá otro como él”

Xavier López Rodríguez, conocido durante décadas de trayectoria artística como Chabelo, falleció este 25 de marzo debido a complicaciones abdominales a sus 88 años.

La familia del afamado intérprete compartió la noticia a través de la cuenta de Twitter oficial de Chabelo. “Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo, padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, a causa de complicaciones abdominales”, señalaron en el lamentable mensaje.

“Con el alma desgarrada y sabiendo que muchos y muchas personas lo han querido por muchos años y que sentirán su partida , les pedimos orar por su descanso y nos den oportunidad de pasar en paz el duelo que embarga a toda nuestra familia. Familia López Miranda”, expresaron con lamento en otro mensaje.

Rápidamente la triste realidad se difundió y han sido miles los mensajes que han llegado tras el lamentable deceso. Los fanáticos que por más de cuatro décadas disfrutaron del personaje de Chabelo representando a un niño no dejan de recordar los momentos maravillosos que vivieron en su compañía y todas las enseñanzas que por largos años les dejó a cada uno de ellos.

Esta es una mañana muy triste, Xavier Lopez Chabelo , padre, hermano y esposo nos ha dejado de manera súbita, causa de complicaciones abdominales. — Xavier Lopez Chabelo (@chabelooficial) March 25, 2023

“Ojalá Xavier pudiera ver la tristeza que hoy le ha causado a todos los cuates que crecimos viendo “En Familia”. Nunca hubo ni habrá otro como él. Gracias Chabelo por hacer nuestra infancia feliz”.

“Con todo respeto QEPD, fue una persona super importante en mi infancia. Nos enseñó tantas cosas que sería imposible enumerarlas. Un abrazo para ustedes y una oración hasta el cielo, donde seguramente hará sonreír a los angelitos”.

“Me brindaste los mejores domingos, era hermoso para mí despertar temprano y ver tu programa. Hay canciones tuyas que me encantan y que me hacen llorar; hoy que te has ido quiero darte las gracias por tantas mañanas de inicio a clases con tu canción “Garabato Colorado.” Descansa”.

“Nunca olvidaré esos domingos en la mañana viendo en familia con Chabelo mientras comía galletas de animalitos con chocolate caliente”.

“Que tristeza, una parte vital de la infancia de muchos mexicanos se termina, que descanse en paz”.

Sigue leyendo: Falleció ‘Chabelo’ a sus 88 años tras complicaciones abdominales