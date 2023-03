Hugo Sánchez se compromete a ganar un Mundial con México si le dan la oportunidad: “Podemos ser campeones del mundo” [Video]

El histórico exfutbolista mexicano Hugo Sánchez, concedió una entrevista exclusiva al medio ‘La Opinión’ y al periodista Ricardo López Juarez, en la que analizó el nombramiento del argentino Diego Cocca como entrenador de la selección de México, dejando saber su decepción puesto que esperaba ser él quien tomara dicho puesto porque confían en ganar un Mundial con México.

“No me gusta que no sea mexicano, porque es un puesto que debe tener a uno de casa. Yo acepto que vengan muchos extranjeros a trabajar a México, entrenadores que son capaces como él (Cocca) que lo demostró en el Atlas, que llevaban muchos años sin ganar un título y ganó el bicampeonato que parece fácil pero no lo es”, expresó el exdelantero del ‘Tri’.

“Me desilusiona el hecho de que nuestros dirigentes no están tomando las decisiones correctas para el mejoramiento y crecimiento del fútbol mexicano y del deporte en general”, agregó.

Asimismo, Sánchez manifestó su lamento por el hecho de que no se piense en él para dirigir a México puesto que considera que está en el momento perfecto para sacarle provecho a su conocimiento y asegura que puede guiar a la selección a ganar un Mundial.

“Me molesta que no se me esté sacando provecho, porque me estoy haciendo mayor y el día de maña dirán ‘oye, a Hugo Sánchez no le hemos dado el chance ni siquiera de dirigir un Mundial’. Siento que podría cumplir como lo hice en 2007 cuando estaba en la selección”, puntualizó.

En ese sentido el exjugador del Real Madrid comentó que les dio una propuesta a los directivos del fútbol mexicano pero estos no le dieron la oportunidad.

“Podemos ser campeones del mundo, pero se necesitan tres procesos mundialistas. Si me dejan tres proceso mundialistas yo me comprometo a que podemos ser campeones del mundo”, les dijo el histórico goleador.

“¿Saben por qué no vamos a poder ser campeones del mundo?, porque ustedes no se lo creen, yo sí me lo creo” les explicó.

“Ahora llevamos cuatro o cinco entrenadores que no son mexicanos y no conseguimos nada importantes. Hay que apoyar a la gente nuestra. Me incomoda el tema por estadísticamente hablando, no conozco ninguna selección campeona del mundo que haya ganado con uno (entrenador) que no sea local”, puntualizó.

Hugo Sánchez cuestiona el compromiso de los dirigentes

Por otra parte, el ahora comentarista de fútbol, fue consultado sobre las decisiones de los dirigentes del fútbol mexicano y el hecho de que no se trabaje como debe ser para ayudar al crecimiento del balompié azteca o no se les de la oportunidad a entrenadores locales, a lo que este calificó como una falta de compromiso e interés principalmente por el dinero.

“Yo entiendo que para ellos es un negocio, que los dueños de los equipo de los equipos son empresarios y que lo que les inclina la balanza es el dinero, yo lo entiendo. Pero las decisiones deben tomarlas gente que sabe de fútbol, que no les va a hacer daño al fútbol y a su crecimiento“, opinó.

“Tenemos casos como Rafa Márquez o yo. ¿Por qué no nos sacan provecho?, ¿por qué no nos utilizar para ser embajadores del deporte de México o del fútbol mexicano? En Europa se hace mucho, por ejemplo en el Real Madrid, donde me han invitado a ser embajador de algunos eventos y yo he aceptado con mucho gusto”, recomendó.

Lea también:

– Héctor Herrera lanza mensaje a Diego Cocca sobre su regreso a la Selección Mexicana: “Hay que trabajar por esa convocatoria”

– Debut soñado para Diego Cocca con la Selección Mexicana: “Encontramos los caminos y ganamos”

– México contará con Santi Giménez y Erick Gutiérrez como únicos internacionales para partido de la Liga de Naciones ante Surinam