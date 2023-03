Héctor Herrera lanza mensaje a Diego Cocca sobre su regreso a la Selección Mexicana: “Hay que trabajar por esa convocatoria”

El futbolista mexicano y actual jugador del Dynamo de Houston, Héctor Herrera, se convirtió en uno de los grandes ausentes de la convocatoria que realizó Diego Cocca para esta primera doble fecha de la Liga de Naciones con la Selección Mexicana, un hecho que pone en duda el gran momento que está atravesando en la Major League Soccer (MLS).

A pesar no de estar presente para los partidos contra Surinam y Jamaica, el mediocampista azteca no se mostró deprimido y destacó que es un impulso para seguir trabajando más fuerte, ya que entiende que Diego Cocca no se valdrá de los nombres históricos sino del desempeño que muestren en el campo para apoyar al equipo en este nuevo ciclo deportivo.

Durante una reciente entrevista con TUDN, la actual figura del Houston Dynamo aseguró que tuvo una gran duda sobre si deseaba realmente continuar jugando para la Selección Mexicana. Sin embargo, sostuvo que todavía se siente capaz de ayudar al Tri en todos los encuentros que vengan.

“A lo mejor tenía o sigo teniendo un poco de dudas si es el momento de dejar la selección o no. En el momento quiero seguir, pero sé que hay que trabajar para conseguir esa convocatoria. Lo principal es estar bien en mi equipo y si lo otro se da será siempre bienvenido”, expresó Herrera.

“Si hay dudas es porque me veo jugando ahí, quiero lo mejor para la selección y si entre ese querer está el que yo pueda seguir aportando a la selección lo haré y si no, daré un paso a lado con mi propia decisión”, agregó el jugador.

El mediocampista también mencionó que no tiene una visión clara de poder jugar el Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y su natal México, debido a que se deben hacer muchos sacrificios individuales y laborales para lograr esta participación.

“Siempre el ir a la selección hay que sacrificar muchas cosas como el estar lejos de la familia, el quedarte sin vacaciones, perderte partidos en tu equipo. Esas cosas que uno también tiene que pensar si seguir sacrificando todo por la selección mexicana”, concluyó.

