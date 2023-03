Por primera vez, Pepe Gámez es salvado en un proceso de eliminación en La Casa de los Famosos 3

¡Bien jugado José Rodríguez! El colombiano “bajó el balón” como los grandes. Como el mismísimo Zinedine Zidane cuando de bolea metió un golazo en la escuadra de Butt. Su gol, al día de hoy es considerado “el gol de goles”.

Fue en Glasgow, en la final del año 2002 cuando de golea el francés cambió el marcador a favor del Real Madrid, que para el minuto 45 empataba a uno contra el Bayer Leverkusen. Su gol cambió la historia del partido. Y así la decisión de José en La Casa de los Famosos 3 podría haberle inyectado vida al cuarto Tierra, que prácticamente yacía fuera de juego. La decisión de José podría entonces haber cambiado el reinado del cuarto Agua.

¡El juego en La Casa de los Famosos 3 se empató. El lunes el marcador podría dejarlos en un 4 a 4!

Ojo, la decisión de José fue perfecta porque quedó bien con todo el mundo. El colombiano no salvó a La Materialista porque ésta misma le pidió que la dejara entrar al SUM. Y al salvar a Pepe Gámez se gana el corazón de Paty Navidad, quien siempre ha considerado al actor como uno de sus más allegados y protegidos dentro del juego.

José entonces quedó bien con todos. Quedó bien con la casa, complace a los que pedían con urgencia a Yami en el SUM y le dio el gusto a las “morritas” de Pepe de ver cómo su favorito recibe, por primera vez la salvación. Todos o casi todos quedaron contentos de verdad…

¡La décima gala de eliminación estará de infarto! Yameiry por fin cayó en “la canasta”. Junto a ella están: Osmel Sousa y Diego Soldano.

Aquí el momento de salvación de Pepe Gámez, la “boleada de José” y la confirmación de La Materialista en el SUM.

Los fans temían que José -líder de la semana- salvara a la dominicana y evitara así que ésta entrara al SUM, mientras que otros guardaban la esperanza de que el colombiano salvara a Pepe Gámez, quien nunca recibió dicha muestra de apoyo dentro del juego, por su solitaria estrategia.

Pero lo inesperado pasó. Pepe sale de la tanda de nominados y Yameiry vivirá su primer proceso de eliminación este lunes. View this post on Instagram A post shared by @lcdlf3_vip

La Casa de los Famosos es una producción de Endemol Shine Boomdog para Telemundo, una división de Banijay y está bajo la producción ejecutiva de Francisco “Cisco” Suárez, Vicepresidente Ejecutivo de Programación de Realities y Especiales en Horario Estelar de Telemundo, junto a Pancho Calvo como productor ejecutivo y Pablo Alonso como showrunner.

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos aquí:

· Así van las votaciones para la décima gala de eliminación de La Casa de los Famosos

· Arturo Carmona nos cuenta si se arrepiente de lo que no pasó con Aylín Mujica en La Casa de los Famosos 3

· Aylín Mujica acusa de bullying cibernético a los teams de algunos habitantes de La Casa de los Famosos 3