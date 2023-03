Ronaldinho y su mejor consejo para los niños: “Les digo que se diviertan jugando al fútbol”

El icónico ex futbolista brasileño, Ronaldinho Gaúcho, fue homenajeado este sábado en el ‘Marca Sport Weekend’ que se realiza en Málaga, España, donde le entregaron el premio ‘Marca Leyenda’ por su destacada trayectoria y aprovechó para dar un consejo a los jóvenes que le sirvió en su vida.

Ronaldinho, que fue recibido por una multitud de personas en el Museo Pompidou malagueño, afirmó que estaba “muy feliz de ver a toda la gente que ha venido”, al tiempo que dirigió unas palabras a los más pequeños. “A los niños les diría que se diviertan jugando al fútbol”.

Por otra parte, se tomó el tiempo para hablar de los buenos recuerdos que tiene de España donde pasó por el FC Barcelona y se hizo amigo del hoy capitán de la selección de Argentina. “Soy muy amigo de Leo Messi y el Barça es parte de mi vida, el club donde jugué más tiempo”.

Asimismo, el brasileño agradeció las muestras de cariño de los fanáticos del Málaga, uno de los máximos rivales del Barca y dejó saber que se sintió como cuando enfrentaba al Real Madrid. “Me recuerdan mucho los clásicos en el Bernabéu. La gente del Madrid siempre me ha tratado con mucho respeto”.

En ese sentido, ‘Dinho’ admitió que le debe mucho al fútbol y motivó a quienes quieres ser profesionales, a trabajar por ello y entrenar mucho. “Gracias al balón he cumplido mis sueños, he tenido la suerte de hacer lo que me gustaba, y para ello hay que entrenar mucho”.

Ronaldinho, que llegó una hora más tarde de lo esperado, fue fiel a su estilo para vestir ropa cómoda y lució una camiseta ancha color blanco, una felpa negra a juego con el pantalón y una gran cadena al cuello al estilo ‘hip-hopero’.

