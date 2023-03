Jane Fonda revela que Jennifer Lopez nunca se disculpó por herirle el rostro en una escena de “Monster in-Law”

Jane Fonda decidió hablar sobre su tensa relación con Jennifer Lopez durante una entrevista en The Drew Barrymore Show. En ese contexto, un tema fue llevando a otro hasta que salió a la luz el extraño episodio que protagonizó junto a Lopez. La historia oficial cuenta que las dos se tomaron muy en serio una escena y que a la diva del Bronx se le habría ido, literalmente, la mano (con anillo de compromiso incluido).

En la película “Monster in-Law” (2005), Fonda interpretó a Viola Fields, una madre muy autoritaria, controladora y sobreprotectora que no quiere saber nada con que su hijo Kevin (Michael Vartan) se case con Charlie (Lopez). En la entrevista realizada por Barrymore, la actriz de 80 for Brady dejó en claro que lo que más recuerda de la filmación fue aquella escena que, literalmente, terminó marcándola de por vida.

“Lo que me viene a la mente de inmediato, cuando pienso en aquel film, es que tenemos una escena de bofetadas”, reveló la estrella. “La abofeteo, ella me abofetea, yo la abofeteo… Y bueno… Jennifer tenía un enorme anillo de diamantes, así que cuando me abofeteó una de las veces, me cortó la ceja”, recordó luego. Y remató: “La verdad es que ella nunca se disculpó”.

Mira el video en el minuto 2:34

La tensión entre las dos protagonistas del filme fue un secreto a voces desde que pisaron el set. Fonda reveló en una entrevista de 2015 que estará siempre agradecida a aquella película que significó, de alguna manera, su regreso triunfal al cine.

“Pensé: ‘La gente vendrá a ver la película para ver a Jennifer Lopez, pero redescubrirán a Fonda’. Y eso fue lo que sucedió”, aseguró la actriz hace unos años.

