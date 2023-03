Belinda responde a los comentarios misóginos que recibió tras el ataque de un fan

Hace unas horas se viralizó video en el que aparece Belinda siendo atacada por un fan en pleno concierto. Debido a los hechos la cantante aseguró que había quedado inclusive con dolor de espalda. La secuencia gráfica que evidenció dicho momento hasta llegó a volverse tendencia en plataformas como TikTok.

La situación escaló a mayores luego de que las declaraciones de la intérprete se fueran menospreciadas y simplificadas por sus detractores. En esto se vio involucrado un periodista de espectáculos de nombre Shy Gutierrez, según Infobae. Para Gutiérrez, según dicho medio, la mexicana exageró en sus declaraciones.

Éste también agregó: “Que exagerada Belinda. Ojalá la hubiera tumbado el fan para que en verdad diga que la lastimó la espalda. Pero nadie tiene la culpa más que los fans por apoyar a esta clase de artistas que nomás viene por hacer dinero y no para darle gusto a sus fanáticos. Es mi humilde opinión, no necesariamente refleja para la empresa en la cual trabajo, trabajé o trabajaré. Opinión personal, libre de expresión”.

La protagonista de “EDÉN” no dejó que estas palabras pasaran desapercibidas y las evidenció para demostrar el tipo de ataque y desprecio verbal al que está siendo sometida. Esta fue la contestación de la cantante a través de Instagram:

‘Ojalá la hubiera tumbado’. Ay señor, qué bonito mensaje da a la gente, fomentando la agresión. Primero aprenda a escribir, a entender los signos de puntuación y a usar el raciocinio para no quedar como un payaso misógino. Tómelo de la mejor manera, le va a ser de mucho en su trabajo”. Belinda vía Instagram Stories.

Vale agregar que cuando Belinda tomó sus redes sociales para hablar sobre el incidente, lo hizo buscando las palabras adecuadas para no insultar a sus fans, hasta dándole el beneficio de la duda al fan que ahora identifican como su agresor. Parte de sus palabras sobre los hechos fueron las siguientes: “Sé que la persona que se subió ayer lo hizo con buena intención y la euforia posiblemente hizo que no midiera su fuerza. Yo estoy bien, solo me asusté en el momento, lo cual es algo normal”

Ante lo anterior los seguidores de Belinda no la atacan ni mucho menos la insultan sobajando sus palabras, al contrario. La apoyan y han aplaudido que en todo momento intentara mantener la calma.

Maryfer Centeno, famosa grafóloga, especialista en personalidad, sentenció los hechos analizando el video y aseveró que lo que vivió Belinda sí fue un acto de acoso y asedio. Evidenció en el video cómo el supuesto fan tocó todo el cuerpo de la cantante. View this post on Instagram A post shared by MaryFer Centeno ✨ Grafologa (@maryfer_centeno)

Sigue Leyendo más de Belinda aquí:

· Belinda se llevó un susto por un fanático que subió a la tarima y no la quería soltar

· Belinda presume su ropa interior con un sensual vestuario que muestra su abdomen

· Belinda posa frente al espejo y deja poco a la imaginación con sus curvas y abdomen marcado