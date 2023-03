Belinda se llevó un susto por un fanático que subió a la tarima y no la quería soltar

La cantante Belinda este fin de semana realizó una presentación en Guanajuato, y como suele ser costumbre muchas de las personas que apoyan su carrera artística terminaron asistiendo para escucharla interpretar sus mayores éxitos, al tiempo que ella se terminó llevando una gran sorpresa delante de todos.

La española permitió que un hombre que se encontraba en el público se subiera al escenario para compartir unos pocos segundos con ella, aunque no esperó que se comportara de dicha manera, pues no la soltaba. Además, cuando los de seguridad intentaron bajarlo, el fanático se aferró más a la cantante y casi la hace caer al piso.

La expareja de Christian Nodal le dijo: “Te juro que si te relajas no te van a agarrar“. Por ello, se vio en la obligación de controlar la situación que se registró. Posteriormente, tras haberlo bajado le mencionó lo siguiente: “Quédate ahí y te tomas eso y respiras porque casi te da algo, me asustaste. Está pedito, no pasa nada”.

Los usuarios de la red social de la camarita se tomaron el tiempo de expresar lo que sintieron al ver el video que se ha viralizado, y es que para muchos el fanatismo está considerado como una enfermedad, hecho que a muchos les terminó preocupando por el comportamiento que él tuvo.

Otros destacaron que el hombre se aprovechó de la situación para tocarle el cuerpo frente a cientos de personas que asistieron al lugar para disfrutar del show que se tenía previsto. Por ello, Belinda aseguró que se sintió nerviosa.

“Que irresponsabilidad de los de seguirdad”, “Digan lo que digan de ella con esa tranquilidad lo calmó”, “Por actitudes como la de esa persona es que muchos artistas no dejan que se les acerquen”, “Nunca entenderé esa clase de fanatismo hacia otro ser humano”, “El muchacho es un falta de respeto de lo peor, no se justifica que esté tomado”, “Hasta que la gente no entienda que el fanatismo es una enfermedad van a estar haciendo esta payasada”, “Qué miedo, pobre Belinda. Pero fue muy bonita su reacción”, “Muy bien manejado por parte de ella”, “No tenía un buen concepto de Belinda pero acá mostró bastante humildad”, “De suerte el tipo no sacó un arma y la mató, arriesgó demasiado”, “Casi se la lleva para su casa”, “Belinda siempre correcta”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

