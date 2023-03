Ivonne Montero tiene a sus favoritos para ganar la tercera temporada de ‘La Casa de los Famosos’

Ivonne Montero resultó la ganadora de la segunda edición de ‘La Casa de los Famosos’. La actriz y cantante mexicana salió del reality show de Telemundo con los $200,000 dólares que ansiaba para poder costear los asuntos de salud de su pequeña hija.

En esta oportunidad a Montero le corresponde ver el programa desde afuera y confesó cuáles son sus candidatos favoritos a ganar en esta oportunidad. Dice la mexicana que sus ‘gallos’ son Madison Anderson y Pepe Gámez

“‘La Casa de los Famosos’ sigue avanzando y yo tengo a mis dos gallos que están perfiladisimos para la gran final, ellos son mi querido amigo, colega y actor Pepe Gámez a quien siempre he apoyado y por supuesto a mi bellísima Madison… De ella siempre me ha gustado su actitud, su postura… Son mis dos gallos por si acaso alguien está pendiente. En esta ocasión me limito de pedir votaciones masivas para alguien en particular… que salga quien tenga que salir”, dijo la mexicana a través de un video que compartió en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 1,2 millones de seguidores.

Ivonne Montero recibió críticas poco tiempo después del fin de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ y hasta la tacharon de mentirosa debido a que su hija no había recibido los tratamientos por los que ella deseaba ganar el dinero en el programa.

“Y para todos aquellos que están ‘muy preocupados del por qué a Antonella no está en cirugía’, es porque después de estos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar.. y como ‘MI DIOS TODO PODEROSO ESTÁ CON ELLA.. SEGUIRÁ GANANDO TODAS LAS BATALLAS’ y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyo, estaremos listos para brindarle lo mejor… ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE ME DIRIJO A TODOS LOS QUE ME TACHAN DE VÍCTIMA MENTIROSA”, dijo en su momento.

Sigue leyendo: