Telemundo pierde ‘La Casa de los Famosos’ en México… Sí, la próxima temporada del reality ya solo la verás por dicha cadena en Estados Unidos, mientras que en Latinoamérica los derechos fueron adquiridos por TelevisaUnivision.

¿Ya no habrá cuarta temporada? Sí y no… Seremos más claros con lo que te anticipamos al comienzo de este artículo, repetimos sí en Estados Unidos, no en México. Es que de manera extraoficial te podemos confirmar, que, después de una ardua negociación, TelevisaUnivision se quedó con los derechos de ‘La Casa de los Famosos’ para México y toda Latinoamérica.

Mientras que Telemundo seguirá teniendo los derechos pero solo para hacerlo para Estados Unidos, es decir, no te perderás de verlo por otra temporada más en la misma cadena, pero si vives fuera o te vas unos día a otro país, solo podrás ver la versión hecha por TelevisaUnivision.

¿Desde cuando se haría efectivo este cambio? La firma del nuevo contrato, en donde TelevisaUnivision es el nuevo dueño de ‘La Casa de los Famosos’ se hizo efectiva en octubre del año pasado, por lo que muy pronto podríamos tener novedades de la mudanza ‘de la casa’.

Aunque, podría no llamarse ‘La Casa de los Famosos’ como la versión de Telemundo, sino que estarían pensando en darle un nuevo título utilizando una palabra que siempre estuvo asociada con Televisa ‘estrellas’, como ‘El canal de las estrellas’, se llamaría ‘La Casa de las Estrellas’.

Este reality nada tiene que ver con ‘El Hotel de los Famosos’, el que se está grabando en Argentina, que conducen Karina Banda y Roberto Palazuelo, que veremos en Televisa par México y en UniMás o Univision, en Estados Unidos.

¿En qué afecta a Telemundo perder parte de los derechos de ‘La Casa de los Famosos’? Lo afecta en mucho pues la cadena tiene un gran público fan del reality en México y en toda Latinoamérica, por lo cual se una gran pérdida para ellos.

¿Por dónde se verá la versión de TelevisaUnivision? Por el Canal de las Estrellas y posiblemente también por ViX, menos en Estados Unidos.

¿Se tratará del mismo reality que harán en conjunto? ¡No! Si bien estarán bajo la misma co-producción, cada uno tendrá su versión, sus famosos, sus presentadores, pero lo que aún estaría en discusión se ambos usarían el mismo estudio-casa, y si lo hicieran cómo se turnarían para grabar.

‘La Casa de los Famosos’ debutó en Telemundo en el 2021… En la primera temporada ganó Alicia Machado, en la segunda Ivonne Montero, y en este momento se está realizando la tercera.

Nos comunicamos con Telemundo para obtener una reacción de parte de ellos a esta pérdida que, según pudimos saber de manera extraoficial, se había producido por un error a la hora de comprar los derechos y que incluso le habría costado el trabajo al ejecutivo responsable.

Hasta el cierre de este artículo, no recibimos ninguna respuesta de parte de Telemundo.

