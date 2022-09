Ivonne Montero: “Esta es la única vez que me dirijo a los que me tachan de víctima mentirosa”

Ivonne Montero, ganadora de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, reaccionó en Instagram ante los mensajes que ha recibido en referencia a la operación que debe realizarse su hija Antonella.

La actriz y cantante mexicana mostró documentos médicos en los que se detallan las fechas de las citas que deben cumplir en el mes de septiembre con los especialistas de la salud para saber si la cirugía que requiere la niña debe esperar un poco o se puede realizar en estos momentos.

“Y para todos aquellos que están “muy preocupados del por qué a Antonella no está en cirugía”, es porque después de estos estudios, de los que siempre notifiqué, nos darán la noticia de si es necesaria en este momento la cirugía o habrá que esperar.. y como “MI DIOS TODO PODEROSO ESTÁ CON ELLA.. SEGUIRÁ GANANDO TODAS LAS BATALLAS..” y yo, junto a toda mi familia querida que nos apoyo, estaremos listos para brindarle lo mejor… ESTA ES LA ÚNICA VEZ QUE ME DIRIJO A TODOS LOS QUE ME TACHAN DE VÍCTIMA MENTIROSA”, expresó Ivonne Montero.

Antonella fue diagnosticada con una anomalía vinculada a su corazón cuando nació y Montero desde que entró a ‘La Casa de los Famosos 2’ lo hizo con el propósito de ganar los $200,000 de ‘La Casa de los Famosos 2’ para poder pagar las cirugías de su hija, las cuales son altamente costosas debido a lo delicado que son los tratamientos relacionados al corazón.

Cuando Ivonne Montero ganó el reality show de Telemundo celebró junto a su hija a través de una videollamada. “Ganamos mami, ganamos hija, lo logramos mi reina hermosa”, fueron las primeras palabras que le dijo Montero a Antonella tras salir de la casa. “Ganaste mami”, le dijo la pequeña con mucha emoción.

Sigue leyendo: Daniella Navarro se pone romántica con Nacho Casano para una sesión de fotos

Daniella Navarro muestra sus curvas y plano abdomen con una diminuta tanguita

Nacho Casano y Daniella Navarro gritan su amor y confiesan que están enamorados

Salvador Zerboni confiesa la última travesura que hizo antes de salir de ‘La Casa de los Famosos’