Lourdes Stephen dice que la fe es uno de los motores más importantes de su vida y habla de su milagro

Aunque Lourdes Stephen se considera una persona muy poco materialista, reconoce que cuando se trata de algún objeto que tenga un valor sentimental las cosas cambian radicalmente, tal y como lo acaba de comprobar.

A través de su canal de YouTube, la conductora narró que en el viaje que realizó hace un par de días a su natal República Dominicana extravió tanto el anillo de compromiso como la sortija de su boda religiosa, pero reveló que los recuperó gracias a lo que ella llama un verdadero milagro.

“No sé si a ustedes les pase igual, pero yo con el calor me hincho. Me fui a la playa y me quité todos mis anillos, la pasamos súper y llegó la hora de regresar a Miami. Cuando empiezo a hacer la maleta me di cuenta de que no estaban ni mi anillo de compromiso ni el de las nupcias y me puse a llorar como loca“, contó Lourdes.

“En el avión yo seguía en pleno drama, le mandé mensajes a la chica de la limpieza del hotel para ver si los encontraba y no había nada. De repente mi hijo me dice que oremos para recuperarlos, cuando aterrizamos y el equipaje aún estaba en las bandas yo abrí todo y en una bolsa ahí estaban los dos. Yo no entendía cómo era eso posible, pero mi niño me dijo que era porque habíamos orado por ellos“, añadió.

Para finalizar su relato, la presentadora señaló que aprendió dos grandes lecciones de su pequeño: la primera que la fe es uno de los motores más importantes de su vida y la segunda que el nene descubrió que se puede llorar tanto de alegría como de tristeza.

