Lourdes Stephen se une a Al Rojo Vivo y nos cuenta: cómo fue su salida de Univision y su recibimiento en Telemundo

¿Lourdes Stephen qué motivó tu decisión de dejar Univision para ahora formar parte de Telemundo con Al Rojo Vivo?

Vengo de una empresa en la que tenía 20 años, obviamente aprecio y agradezco todo lo que viví ahí. Mi corazón siempre tendrá gratitud por quienes me dieron grandes oportunidades y forman parte de mi carrera. No fue una decisión que llevó de una cosa a la otra. Ya yo venía pensando desde hace tiempo que quería refrescar mi carrera, que quería hacer otras cosas y lo había conversado con ellos.

Después de que yo tomo este paso, que yo lo defino como un paso de fe, es que se da lo demás. ¡Fue algo increíble! Pero así ha sido en mi vida, he tomado decisiones que han sido drásticas, que puede que la gente no entienda en el momento, ni yo tampoco. Yo me llevo mucho de mis corazonadas y me llevo mucho de mi fe en Dios.

Me fui de la República Dominicana, me fui como presentadora de noticias para volver a la universidad a estudiar otra carrera que fue periodismo. Me fui de un programa de noticias a un programa de entretenimiento; la gente tampoco lo entendió. Ahora decidí dejar mi carrera en esta empresa para refrescarla, para refrescar mi pasión por el periodismo.

Yo soy de las que piensa que en la vida hay que aprender de la intuición.

¿Cómo te sientes siendo parte de Al Rojo Vivo, cómo te recibió el equipo?

Me siento como una Cenicienta, se los digo de todo corazón. Es como materializar un sueño. Es un honor poder estar en este programa, que es una joya de la televisión hispana, que tiene más de dos décadas engalanando a nuestra televisión. No tengo palabras para agradecer principalmente a mi compañera Jéssica Carrillo, su abrazo, sus palabras, su camaradería han sido extraordinarias. Y siento que gracias a ella estoy en casa. Me siento tan bien recibida, de una manera tan linda que me hace sentir tan bien.

Es un honor ser parte de este programa, con un equipo impresionante… no puedo pedir más, honestamente.

Lourdes Stephen junto a Jéssica Carrillo, las conductoras de Al Rojo Vivo. / Foto Cortesía de Telemundo

¿Te gustaría con el tiempo integrarte a otros proyectos dentro de la cadena Telemundo?

Yo estoy abierta a todo, en mi carrera yo he hecho tantas cosas, he aprendido tanto y quiero seguir aprendiendo. Quiero ser parte de todo lo que mis jefes visualicen para mi… Yo como digo: el son que me toquen yo lo bailo”.

¿Qué pasó con Sal y Pimienta, cancelaron el programa de Univision?

Se terminó la temporada, pero no te puedo decir cuáles son los planes que hay para el.

¿Cómo se tomó Jomari Goyso tu decisión de unirte a Telemundo?

Jomari me escribió un mensajito muy lindo, lo conozco desde hace tantos años… Son de esas amistades que no dependen de un trabajo, son de esas amistades que están ahí para toda la vida.

