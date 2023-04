Clarissa Molina luce un jumpsuit y la audiencia de ‘El Gordo y La Flaca’ se preocupa por su físico

La dominicana Clarissa Molina no deja de robarse las miradas de sus seguidores en la red social de la camarita donde cuenta con más de tres millones, y es que los sigue cautivando con los vestuarios que decide ponerse para deslumbrar durante las transmisiones de ‘El Gordo y La Flaca‘ y en esta ocasión no fue la excepción.

La presentadora el pasado viernes demostró que aún mantiene presente su carrera profesional como modelo, y es que decidió llevar su cabello suelto con algunas ondas, mientras que se puso un jumpsuit que terminó causando angustia en los seguidores de la aplicación.

Los internautas nuevamente se tomaron el tiempo para dejarle saber sus opiniones sobre su apariencia física, porque para muchos de ellos la conductora de televisión estaría más delgada de lo normal. Por ello, se lo han estado recordando con mucha insistencia, aunque ha preferido responder de una forma muy profesional.

El pasado domingo compartió algunas fotos en la red social de la camarita donde se mostró disfrutando de su día libre, y es que aprovechó el día de sol para irse a una de las playas de Miami, al tiempo que posó con un microbikini que terminó causando preocupación tras varios considerar que debería aumentar unas libras.

“Siempre bella, profesional y con buena actitud”, “Y el matrimonio para cuándo?”, “Está muy flaquita, qué le pasará?”, “Estás muy flaquita”, “Se vienen cositas”, “Clarissa me fascina verte caminar como si tú estuvieras en la pasarela”, “Honestamente no me gusta, es muy arrogante con Raúl, todas las mujeres de ahí son así con él”, “Como ella adelgazó”, “No tiene caderas”, “Bella”, “Preciosa Clarissa”, “Muchacha te vas a quebrar”, “Te ves espectacular”, “Muy flaca”, “La mujer más bella del mundo”, “Una verdadera belleza”, “Siempre hermosa”, “Tu pasarela es lo máximo”, “Siempre bella y muy profesional, brilla como una estrella”, “Estás buenísima Clarissa”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Clarissa Molina responde a quienes le dicen que está muy delgada y muestra la evolución de su cuerpo

· Clarissa Molina lució un look atrevido en ‘El Gordo y La Flaca’ y la audiencia reacciona

· Clarissa Molina presume su cuerpo en microbikini y sus seguidores se notan preocupados por verla tan “flaca”