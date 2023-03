Clarissa Molina lució un look atrevido en ‘El Gordo y La Flaca’ y la audiencia reacciona

La dominicana Clarissa Molina sigue sorprendiendo a la audiencia de ‘El Gordo y La Flaca‘ con los atuendos que decide ponerse para el programa, y es que el pasado lunes varios se pronunciaron por un vestido blanco que dejó poco a la imaginación de cada uno de ellos.

La conductora de televisión tomó la determinación de llevar su cabello suelto con algunas ondas, mientras que su vestido de mangas y más arriba de las rodillas se terminaron robando las miradas de quienes la siguen en la aplicación de la camarita. Varios de los usuarios de la red social coincidieron al decir que fue bastante acertado para darle inicio a una nueva semana.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el look que lució la dominicana en el espacio de Univision, y varias usuarias dijeron que el vestido que tenía puesto era muy bonito. Además, no fue lo único positivo, debido a que agregaron que también les agrada cuando Molina tiene la oportunidad de conducir el programa.

A su vez, algunos rechazaron que Raúl de Molina siga preguntándole por su boda con Vicente Saavedra, pues aparentemente no sería un tema que le agrade. Recordemos que fue a inicios del mes de diciembre cuando ella informó que había sido suspendida hasta nuevo aviso, y es que era a inicios del mes de enero cuando realizarían la ceremonia en República Dominicana.

“A mí me gusta cuando Clarissa Molina conduce el programa”, “Clary me encanta tu vestido y te queda bello”, “Hermosas las dos. Clarissa tan hermosa y tiene vergüenza de hablar de su ruptura”, “Todos bellos, siempre se extraña a Lili”, “Raúl usted le habla bonito a Clarissa y es como su familia, parece que no le gustan los chistes”, “Clarissa estaba molesta, se le notó desde el principio, yo creo que ya es sabido que ella no está con su novio y Raúl sigue con la historia de la boda”, “Bella Clarissa Molina junto a Raúl”, “Clarissa siempre espectacular, Dios te bendiga siempre mi reina”, “Clarissa demasiado prepotente con Raúl, si no tiene fecha de la boda dilo y ya no te preguntan más”, “Clarissa preciosa”, “Me alegro que Clarissa puso en su lugar al Gordo que ya fastidia con sus comentarios inapropiados”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

