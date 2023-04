Ricardo Montaner ofreció entrevista a ‘Despierta América’ tras enviar un fuerte mensaje por mostrar a Índigo

Hace algunos días el cantante Ricardo Montaner arremetió en contra del programa ‘Despierta América‘ luego que compartieran algunas imágenes donde se encontraba su familia. Sin embargo, lo resaltante en esta oportunidad es que quisieron mostrar el rostro de Índigo, hija de Evaluna y Camilo.

A su vez, los internautas se tomaron el tiempo de opinar luego que el programa anunciara que transmitirán una entrevista que le realizaron, donde además compartió información sobre su vida personal y profesional. Los usuarios de la red social de la camarita explicaron que no entendían cómo sucedería eso luego de lo que él expresó recientemente por las imágenes de su nieta.

“Mañana Astrid Rivera trae su conversación con Ricardo Montaner. El cantante habló de sus 5 décadas de música, de su familia y de su gira de conciertos”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

“No salió en las noticias que se enojó porque publicaron el rostro de su nieta?”, “Eso era lo que quería”, “Que no se había enojado Montaner porque habían puesto el video donde sale su nieta“, “Y no y que estaba enojado por lo de su nieta?”, “Eso era todo, un show”, “Pero, cómo así?”, “Este señor con los años se ha vuelto más indeseable. Es como una competencia entre los miembros de su familia”, “Esto fue antes de su enojo y despierta américa con eso trató de decir que todo está bien con él”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Ricardo Montaner envía contundente mensaje a ‘Despierta América’

En la cuenta oficial de Instagram del programa que transmite Univision compartieron algunas imágenes donde se ven los integrantes de la familia. Por ello, Ricardo tomó la determinación de dejarles saber en el post lo que pensaba sobre lo compartido, y fue así como demostró su desacuerdo a la privacidad que han intentado mantener.

“No es ético… Ustedes no son un programa de chismes, ¿O si? @despiertamerica nosotros los Montaner cuidamos a nuestros niñitos del ojo público solo por protección. Vivimos en un mundo cruel y ellos necesitan estar lo más protegidos posible… Gracias por contribuir a nuestra ganada intimidad”, escribió.

