Una clienta de Wendy’s demanda a la cadena asegurando que fue hospitalizada por comer una hamburguesa con queso

Una mujer de Luisiana y su esposo demandaron a Wendy’s acusando que una hamburguesa doble con queso ocasionó que fuera hospitalizada en cuidados intensivos.

La demanda civil contra la cadena de cadena rápida fue presentada el miércoles en un tribunal federal. Según datos de WVUE, los demandantes Jena y Michael Vogt buscan daños y perjuicios superiores a $150,000 de The Wendy’s Company, Wendy’s International Inc. y Haza Foods of Louisiana, LLC.

Jena Vogt ordenó un combo mediano de hamburguesa doble con queso en un restaurante Wendy’s en St. Rose, Luisiana, el 27 de julio. Los demandantes indican que Jena tiene problemas de salud a largo plazo y facturas médicas de alto costo como resultado del consumo de la comida que contenía una toxina preformada y resulto en una contaminación transmitida por alimentos.

“La hamburguesa doble con queso consumida por la Sra. Vogt se contaminó debido a un mantenimiento inadecuado de los alimentos, como procedimientos de lavado de manos deficientes que resultaron en la contaminación de los alimentos”, acusa la pareja en la demanda, de acuerdo con informes compartidos por NBC.

La demanda dice que, dentro de 24 horas de consumir la hamburguesa doble con queso de Wendy’s, Jena sintió náuseas y comenzó a tener anomalías gastrointestinales. Los síntomas supuestamente empeoraron a la mañana siguiente y tuvo que ser llevada en ambulancia a emergencias en el Centro Médico North Oaks en Hammond.

A la mujer se le diagnosticaron problemas médicos, que incluían sepsis grave, E.coli, shock séptico, hemorragia cerebral y hemorragia gastrointestinal aguda.

Jena recibió tratamiento por en la unidad de cuidados intensivos de North Oaks, luego de dos meses fue transferida al Hospital Hood Memorial en Amite City y finalmente fue dada de alta para recibir atención domiciliaria el 28 de septiembre, siendo atendida en su hogar por Audubon Home Health.

La denuncia no solo apunta a la discapacidad física y angustia mental que vivió Jena, sino también en cómo Michael se vio afectado por los problemas médicos de su esposa.

Según las acusaciones, el esposo de Jena soportó cambios en su relación matrimonial, incluida una pérdida de consorcio. La demanda menciona los gastos médicos, el deterioro físico, además de la “oportunidad perdida pasada y futura de ingresos y la pérdida del disfrute de la vida” como parte de los daños.

