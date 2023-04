Twitter quita la marca de verificación de la cuenta principal de The New York Times

Twitter eliminó la insignia de “verificado” de la cuenta principal del New York Times este domingo, una medida que el propietario Elon Musk impulsó después de enterarse de que la organización de noticias no pagaría por su servicio “Twitter Blue”.

La medida contradice un plan interno, informado por primera vez por el Times el jueves pasado, para mantener las insignias de las 10,000 organizaciones más seguidas, independientemente de si pagaron o no.

Cabe recordar que Twitter Blue es una suscripción mensual de pago que añade una marca de verificación azul a tu cuenta de Twitter y ofrece acceso anticipado a nuevas funciones como la posibilidad de editar los Tweets.

Hasta ahora, Twitter utilizaba la marca de verificación azul para indicar cuentas activas, notables y auténticas de interés público que Twitter había verificado de forma independiente basándose en determinados requisitos.

Ahora la marca de verificación azul puede significar dos cosas diferentes:

La cuenta ha sido verificada según los criterios de verificación anteriores (activa, notable y auténtica)

La cuenta tiene una suscripción activa a Twitter Blue.

Cabe recordar que Twitter había dicho que comenzaría a reducir su programa de verificación tradicional a partir del sábado, eliminando los íconos de marca de verificación azul que había aplicado durante años a las cuentas de empresas verificadas, periodistas y figuras públicas.

En su lugar, Twitter está implementando un sistema de pago que otorgaría la insignia a cualquiera que pague por ella, dinero que la empresa necesita para compensar la caída de sus ingresos por publicidad y los miles de millones de dólares en deuda.

Twitter Blue costará a los usuarios alrededor de $8 dólares por mes, mientras que a las empresas que deseen verificación se les cobrará $1,000 dólares por mes.

El domingo por la mañana, el Times, la 24ª cuenta más seguida de Twitter, con más de 54 millones de seguidores, fue una de las pocas docenas de cuentas a las que se les quitó la insignia, según los datos recopilados por Travis Brown, un desarrollador de software que ha estado siguiendo los cambios, según informó The Washigton Post.

El movimiento parece haber sido dirigido o alentado personalmente por Musk, quien respondió el sábado por la noche a un meme que describe la decisión del Times de no pagar la verificación de Twitter diciendo: “Oh, está bien, entonces lo quitaremos”. Oh ok, we’ll take it off then— Elon Musk (@elonmusk) April 2, 2023

The Times, The Washington Post y otras organizaciones de noticias informaron el jueves que no pagarían por la verificación de sus organizaciones de noticias o periodistas, aunque el Times dijo que podría haber algunas raras excepciones en las que la marca podría “ser esencial para fines informativos”.

El domingo, Twitter también cambió el texto que aparece cuando uno hace clic en la insignia para decir que una cuenta está “verificada porque está suscrita a Twitter Blue o es una cuenta verificada heredada”.

