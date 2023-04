Adiós a sus redes: Joana Sanz toma dura decisión en medio de la investigación contra Dani Alves

La modelo española y actual esposa del futbolista Dani Alves, Joana Sanz, ha tomado una drástica decisión sobre las fuertes críticas que ha recibido las últimas semanas luego de anunciar su solicitud de divorcio el extremo brasileño, quien tiene más de dos meses internado en la prisión Brians 2 a causa de una presunta agresión sexual realizada en una discoteca de la ciudad de Barcelona.

Sanz detalló que desde que conoció la noticia de la supuesta agresión sexual se ha convertido en el centro de atención de los aficionados al jugador, por lo que tomó la decisión de alejarse de las redes sociales y cerrar su cuenta en la red social Instagram para alejarse de todos sus haters.

“Dado el acoso mediático al que estoy sometida, he decidido dejar de utilizar mis redes sociales. No sé si con esto sea suficiente para que los medios de comunicación dejen de esperarme en aeropuertos, fuera de mi casa u hoteles, a la salida de restaurantes, en medio de mi trabajo o abordar a mis seres queridos”, expresó la modelo española en su última publicación de Instagram.

“Ojalá que todo esto cese porque está afectando a mi salud mental y a mi vida social. No soy una persona que viva de exponerse públicamente porque me causa ansiedad y pues no es para mí. Gracias a Dios mi trabajo lo puedo realizar lejos de los focos mediáticos”, concluyó Sanz.

“Doy gracias a todas las personas que me han apoyado con mensajes preciosos de ánimo y que incluso me han abrazado por la calle sin conocerme. No sé si volveré por aquí, es tiempo de desconexión”, sentenció la modelo.

Recordemos que Dani Alves se encuentra en medio de un proceso de investigación por presuntamente haber agredido a una joven de 23 años. Sin embargo, la decisión de Sanz de separarse se generó luego de las pruebas que ha conseguido la Fiscalía de Barcelona.

