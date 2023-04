Messi cada vez más cerca del Barcelona: Directivo confirmó pláticas con el argentino para su regreso

El FC Barcelona parece estar haciendo todo lo posible para cumplir su único y más importante objetivo para la próxima temporada de LaLiga de España, y es justamente la de traer nuevamente a sus filas al astro argentino Lionel Messi; el actual campeón del mundo finalizará su contrato con el París Saint Germain (PSG) el mes de junio y estaría en la búsqueda de un nuevo equipo.

De acuerdo con el vicepresidente del área deportiva del FC Barcelona, Rafa Yuste, el equipo se encuentra entablando conversaciones con Messi para poder regresarlo a España, acabando así con los rumores sobre esta posible unión.

Durante la rueda de prensa del torneo Barca Academy World Cup que se realizó en la ciudad deportiva Joan Gamper, el funcionario del cuadro catalán señaló que le tiene “mucho respeto” al equipo francés, aunque esto no les ha generado ningún impedimento para intentar convencer a Messi de dejar sus filas.

“Siempre he tenido la espina clavada de que Leo no pudiera continuar con el Barcelona. Por supuesto que me encantaría que volviese. El enamoramiento es mutuo y el destino es sabio y te hace volver donde debes estar”, expresó Yuste en sus declaraciones.

El directivo también reconoció que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, mantuvo una reunión con el padre de Lionel Messi debido a la “buena relación” que existe entre ellos, aunque no reveló si mantuvieron alguna conversación sobre su posible fichaje.

Para culminar, Yuste detalló que todavía no existe “un plan de ataque” por parte de los blaugranas para poder hacer que el argentino deje el PSG, pero que esperan conseguir el fichaje de la manera más beneficiosa para ambas partes.

Estas palabras surgen luego que varios jugadores de gran importancia en la plantilla como Sergi Roberto y Marc-André Ter Stegen hablaron sobre las opciones para que Messi vuelva a la que fue su casa por tantos años.

