Ana Gabriel es criticada por su maquillaje y dicen: “Pensé que le sangraban los ojos”

La cantante Ana Gabriel recientemente realizó una transmisión en vivo a través de la red social de la camarita, debido a que le gusta interactuar con más de un millón de seguidores con los que cuenta en la plataforma. Por ello, compartió un rato con sus fanáticos mientras se maquillaba para luego salir a demostrar su talento frente a cientos de personas que admiran su carrera profesional.

Sin embargo, parte del video se viralizó de manera negativa en algunos medios de comunicación, pues varios aseguraron que la cantautora estaría haciendo un llamado de atención, y es que se le escucha decir lo siguiente: “Diana, estás contestando y estoy hablándole a la gente. Le estoy hablando a la gente y tú contestas”.

Los internautas se tomaron el tiempo de escribir su opinión, debido a que muchos coincidieron en que no se trató de un regaño, todo lo contrario, lo vieron como una forma educada de expresar que se encontraba ocupada dirigiéndose a sus fanáticos.

Además, los usuarios de la aplicación explicaron que se terminaron enfocando en lo que estaban viendo en el rostro de la mexicana, para varios de ellos fue un poco incómodo ver el delineado rojo que se hizo en los ojos, al tiempo que algunos comenzaron a pensar que tenía conjuntivitis.

“Lo único malo en ese video fue el delineado rojo, lo demás es normal”, “A mí me picaron los ojos”, “Pensé que iba a decir que tiene conjuntivitis. Me encanta Ana Gabriel”, “Me provoca terror su ojo rojo que por lo que le dice a su asistente”, “Yo lo que me enfoqué fue en sus ojos”, “Y esos ojos?”, “Por qué ese delineado?”, “Esos ojos pintados así como que se están usando, aquí en Venezuela he visto muchas chamas con os ojos pintados de rojo”, “Yo pensé que le sangraban los ojos”, “El delineado rojo no me dejó concentrar”, “Y ese maquillaje? más bien que se enoje con ella misma”, “No dijo nada malo, pero y qué le pasó a Ana Gabriel en los ojos?”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Ana Gabriel se disculpa tras ser criticada por comentarios políticos en pleno show

· Yailin, la esposa de Anuel, presume un ramo de rosas mientras escucha “Te amaré toda la vida” de Ana Gabriel

· Ana Gabriel le ofrece disculpas a Yailin La Más Viral por decir que no la conocía: “Me puse a investigar”