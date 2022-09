Yailin, la esposa de Anuel, presume un ramo de rosas mientras escucha “Te amaré toda la vida” de Ana Gabriel

Yailin ‘la más viral’ publicó en las historias de su cuenta de Instagram un video de un gran ramo de rosas rojas que le envió Anuel, su esposo, como reza en la nota que acompaña a las flores. La cantante y bailarina dominicana musicalizó estas imágenes con dos canciones de Ana Gabriel: “Te amaré toda la vida” y “Eres todo en mí”.

En el primer video que subió Yailin, se le observa a ella junto al ramo de rosas, grabándose a sí misma y en la siguiente imágen se ve el ramo de rosas, la carta de dedicatoria y el anillo que luce en su mano.

Los rumores de separación han rodeado a la pareja que se casó hace apenas unos meses. Incluso se llegó a decir que Anuel ya le tenía una sustituta a la dominicana.

Desde hace algún tiempo en las redes sociales no se les ve juntos a Anuel y Yailin, cuando era algo habitual hace tan solo unos meses. Durante este tiempo, Yailin hasta cerró su cuenta de Instagram por unos días, y luego regresó presumiendo de su cuerpecito en la piscina.

La dominicana ha estado también envuelta en otra polémica y es que su ex estilista la acusó de deberle dinero. Mediante una transmisión en vivo en Instagram la mujer señaló que tenía tiempo esperando el pago de dos outfits que había trabajado para ‘la más viral’.

“Semanas jalando para que me pagaran el vestido… Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran. No estoy cobrando $20,000 dólares, no estoy cobrando $1,000,000 estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice a Yailin para su último video, mas nada. Y los cobre muy decente, los cobre muy buena persona por mucho tiempo”, dijo la estilista.

