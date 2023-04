Cazzu se incomoda con preguntas que le hicieron en ‘El Gordo y La Flaca’: “Siempre es lo mismo y lo siento agresivo”

Cazzu ha tenido una ligera discusión con Maite Peñoñori, reportera en Argentina para ‘El Gordo y La Flaca’. La periodista contó en un reportaje especial para el programa de Univision lo que sucedió con la cantante argentina, quien manifestó su incomodidad con las preguntas realizadas.

La entrevista se realizó mientras Cazzu caminaba fuera de un canal de televisión. En principio Cazzu respondió de buena manera, pero la situación fue tornándose incómoda cuando Peñoñori le preguntó por los rumores de embarazo tras unas fotografías en las que se le ve a Christian Nodal tocándole su pancita.

Cazzu expresó que ya había hablado del tema en varias entrevistas y destacó que ‘son repesados’ luego de que le preguntaran por los elogios que les dio Belinda, la ex de su novio.

En ese momento Cazzu comenzó a caminar y se detuvo a tomarse fotos con sus fanáticos, mientras Peñoñori seguía haciéndole preguntas que ella ignoraba mientras compartía con sus fanáticos.

La argentina volvió a responder cuando le preguntaron por Rosalía y Rauw Alejandro, quienes anunciaron su compromiso. “¿Mala onda con el programa?”, lanzó la periodista luego.

No, pero me gustaría que me preguntaran cosas nuevas. Siempre lo mismo, lo mismo. A veces digo como… Les copa como venir a hablar conmigo y siempre es lo mismo y lo siento agresivo… Me preguntas si me molesta y es medio aburrido ya…”, fue parte de lo que al final comentó la cantante antes de irse.

Luego de que Maite Peñoñori culminara su reportaje especial desde Argentina, Lili Estefan desde el estudio de ‘El Gordo y La Flaca’ conversó sobre el tema con Clarissa Molina.

“Al final lo que pasa es que pedimos entrevista y no nos las han dado, entonces toca hacer las entrevistas así como se puede, tratar de averiguar y conocerla un poquito… Ahora que sabemos que no le gustan esas preguntas siempre da las mismas respuestas. ¡Cazzu, queremos que nos dejes entrevistarte!”, expresó LilI Estefan desde el programa.

