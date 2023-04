Dua Lipa comparte una foto de su personaje en la película de Barbie

Dua Lipa con 27 años también es actriz y este martes sorprendió a sus más de 87 millones de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita. A su vez, se trata del nuevo proyecto en el que participó y quiso compartir la imagen oficial del personaje que le tocó interpretar en la película de Barbie, y es que se trata de una sirena.

Será el próximo 21 de julio cuando los fanáticos de la también cantante puedan disfrutar de ella en otra faceta, al tiempo que la verán con una apariencia completamente distinta, debido a que luce una cabellera larga y azul, al tiempo que presume su abdomen con el vestuario que lleva puesto.

La noticia fue anunciada a tempranas horas de la mañana, así como también compartieron algunas imágenes oficiales de los actores que estarán en el filme que estrenarán dentro de tres meses. Recordemos que en el 2022 se filtraron algunas fotos de las grabaciones donde Margot Robbie y Ryan Gosling son los protagonistas de una cinta que muchos desean ver.

Los internautas de inmediato opinaron sobre la participación de la británica en la mencionada película que dentro de poco podrán ver en la sala de cine de su preferencia, al tiempo que varios señalaron que Dua se ha convertido en el motivo real de querer ver ‘Barbie The Movie’.

“Estoy haciendo de esto toda mi personalidad”, “Vamos Barbie, vámonos de fiesta”, “No puedo esperar a verte aparecer por dos minutos como una sirena”, “No me queda más remedio que entrar en mi era de sirena”, “No me lo puedo creer”, “Eso es una locura”, “Cuándo sucedió eso?”, “Alguien sabe dónde se puede comprar esta muñeca? es para una amiga”, “Dua Lipa como sirena, quiero ser el mar”, “Sin duda eres la razón por la que voy a ver esto”, “Mis dos cosas favoritas juntas”, “No tenía razones para ver esta película hasta hoy”, “Puedo ser tu Ken?”, “Me he quedado tiesa”, “Siempre tuve fe”, “Podrías ser la sirena Ariel en Disney”, “Eres la sirenita más linda del mundo”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

