Las horas del inicio del proceso judicial contra Trump en NYC: entre el repudio, el apoyo y la indiferencia

Un neoyorquino, expresidente y aspirante a la Casa Blanca acudió por primera vez en la historia este martes a una corte criminal de la ciudad de Nueva York, para conocer sobre 34 cargos en su contra.

Mientras, en las afueras de la sede de este tribunal, ubicado en el Bajo Manhattan, barricadas policiales separaban a dos grupos claramente identificados y radicales, que nunca cruzaron la línea de la agresión física.

Unos exigían todo el peso de la ley para Donald Trump. Otros con el mismo ánimo, rechazaban ese proceso judicial.

De un lado se hablaba del derecho al aborto, del otro de la protección a la vida. En un costado, del cierre de las fronteras y del otro de los derechos de los inmigrantes. Y así…

Aunque algunos temían que grupos extremistas pudieran causar desórdenes, hasta el cierre de esta edición, las protestas no terminaron en ningún enfrentamiento definido por la violencia.

Eso sí, este “fichaje” del mandatario le puso combustible a discursos incendiarios de repudio y afecto, de admiración y desprecio, de odio y amor en una ciudad que numéricamente nunca lo ha favorecido con el voto.

Pero en el centro alejado de ambos polos, hay criterios que saltaron entre la muchedumbre.

“Es lamentable este show que arman los demócratas y los republicanos, cada quien por razones partidistas. No porque les importe el futuro del país. Ojalá que aparezca una alternativa independiente que le ponga fin a esta historia de polarización de la cual los dos extremos se alimentan”, comentó el colombiano Jesús Romero, de 21 años, un estudiante de la Universidad de Nueva York (NYU) que trataba de caminar a su residencia estudiantil a cuadras del Parque Collect Pond, uno de los epicentros de los manifestantes.

“No me interesa”

Otros que caminaban por ese vecindario, rodeado de tribunales y oficinas gubernamentales, seguían su paso como si nada: “No tengo tiempo para esto”, gritó una señora dominicana, que salía de una sala de un tribunal adyacente, de donde se defendía de una demanda de desalojo de su casero.

“Si él va o no preso. Si regresa al poder (Donald Trump), igual uno aquí sigue igual, cada vez más agobiado. Realmente no me interesa. Yo lo único que sé, es que probablemente yo tenga que dejar mi casa en unos días”, comentó la isleña, Carmen Feliz, de 58 años, residente del Alto Manhattan.

José Sandoval: “Le están hacienco un favor a Trump”. (Foto: F. Martínez)

“Le están haciendo un favor”

Ya en el foco de la manifestación el también dominicano, Jose Sandoval, de 70 años, vino de Washington Heights para elevar consignas a favor del exmandatario y en contra de un ala del partido demócrata: “Le están haciendo un gran favor a Donald Trump”.

A juicio del inmigrante, quien habló en nombre de la organización “Dominicanos con Trump”, el proceso judicial está siendo llevado por una “hoguera de lobos”.

“Tuvimos cuatro años de más seguridad, sin guerras y de cierre de las fronteras. Ahora los criminales y pandilleros, que él deportó, están regresando a Nueva York. Los asambleístas, concejales y congresistas dominicanos demócratas solo se recuerdan de los votantes dominicanos en las elecciones. De resto, no hacen nada por nosotros”, remató.

Un joven mexicano quien prefirió no revelar su nombre, secundó las ideas de Sandoval: “Es el mejor presidente que ha tenido este país. Quieren evitar que vuelva a la Casa Blanca, pero ni que lo metan a la cárcel lo van a lograr”.

La boricua Lidia Pacheco: “Es un criminal que debe pagar por sus delitos”. (Foto: F. Martínez)

“Ha humillado a los hispanos”

En la otra orilla de la protesta se encontraba la puertorriqueña Lidia Pacheco, quien empuñaba banderas exigiendo airada un juicio que lleve al líder republicano a prisión.

“No existe un ser humano que haya humillado más a los hispanos y más a los puertorriqueños que este señor. Aquí hay simplemente muchas pruebas de muchos años de la fiscalía, que en efecto se trata de un criminal. La única defensa que él tiene, es decir que lo están persiguiendo. Una persona de estas características no puede volver al poder”, dijo la boricua.

Con un cartel que exigía un juicio “sin privilegios”, acudió también a las cercanías del recinto judicial el costarricense Edwin Zamora, residente de Queens, quien destacó que le “parecía insólito” que a estas alturas existan “personas humildes e inmigrantes” que apoyen al exmandatario, cuando no hizo otra cosa que menospreciarlos.

“Yo he visitado esos mismos tribunales ocho veces por delitos menores. No hay razón de que una persona, que enfrente tantos cargos graves, se escape de la justicia. Yo estoy aquí en nombre de Queens, un condado que él nunca visitó siendo Presidente. Debe ser enjuiciado, como cualquier otra persona” , opinó.