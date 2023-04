Aylín Mujica muestra su bronceado de una forma muy sensual y mueve de un lado al otro su bikini

La actriz Aylín Mujica sorprendió a más de un millón de seguidores con los que cuenta en la red social de la camarita, y es que el pasado martes compartió un video donde se muestra bastante sexy con un top en la parte de sus voluptuosos pechos y un hilo rojo que deja poco a la imaginación de quienes siguen su contenido.

“#elmejor bronceado con técnica brasileña @spaebronzemexico #aylinmujica #tanning #colageno #perfectskin #spring”, fueron las palabras que acompañaron el audiovisual.

La publicación superó las mil opiniones y, como suele ser costumbre, estuvieron un poco divididas, debido a que consideran que se ha realizado demasiadas operaciones estéticas, al tiempo que destacaron que ni de esa manera Arturo Carmona la quiso en su vida tras las situaciones que se fueron registrando en ‘La Casa de los Famosos’ durante su tercera temporada.

Sin embargo, no todas las impresiones fueron negativas debido a que para algunos a sus 48 años se conserva bastante bien, mientras que varios usuarios destacaron que sigue siendo una mujer hermosa físicamente.

“La que no tiene ni una cirugía”, “Pero ni así la pela Arturo”, “Mujer auténtica y natural”, “Estás súper hermosa con ese bronceado, te quedó divino, te quiero y no importa lo que digan los hater”, “Cirujano brasileño también”, “Dios mío más plástica no se puede”, “Ni así quiso Arturo Carmona”, “Un poquito más de clase, estás muy desesperada por macho mamita”, “Ese cirujano hizo un buen trabajo y ella lo mantiene”, “Aylín que mujer tan hermosa”, “Estás apoteósica cariño”, “La que critica a la materialista”, “Esa cuerpa”, “Bellísima la Mujica”, “Toda una belleza de mujer”, “Todo muy lindo, lástima que ya te conocimos en la casa de los famosos y más ya no te ves tan linda”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

